El sector de la construcción ha crecido la mitad que el resto de la economía catalana en 2024

La ambiciosa promesa del Govern de impulsar 50.000 nuevas viviendas públicas en Catalunya tardará años en notarse. Esta es la conclusión que deja el informe anual de la Cambra de Contratistes de Catalunya La construcción en Catalunya 2024 y previsiones 2025 i 2026 que su presidente, Lluís Moreno Lasalle, ha presentado hoy. Porque aunque las licitaciones de obra se encuentran en máximos históricos, el sector apenas crece la mitad que el conjunto de la economía catalana, lo que anticipa un retraso en la llegada real de la voluntad política al mercado.

Así, si la economía catalana ha crecido a un ritmo del 3,6% en 2024, el sector de la construcción lo ha hecho a la mitad (1,7%). "Somos el sector menos dinámico de la economía, solo por delante de la agricultura" declara Moreno. Con un peso del 4,6% sobre el valor añadido bruto (VAB) de Catalunya, está por debajo de la media española (6%) y de los principales países europeos, lo que refleja una debilidad estructural que limita su capacidad de arrastre.

Detrás de este estancamiento se esconde una combinación de factores, que van desde "una voluntad política que tarda en trasladarse a la producción real, un aumento de los costes de las materias primas y de la financiación, y un déficit histórico y estructural de inversión pública" resume el presidente.

El plan de 50.000 viviendas aún no tiene efectos

"Cuando nos referimos al Plan de 50.000 viviendas, aglutinamos en él la vocación política de reactivar la maquinaria de la construcción" aclara Moreno. A efectos prácticos -argumenta- la edificación residencial concentra la mayor parte de la actividad y mueve mucho más volumen que la obra civil. Y el impulso político, antes de verse reflejado en el sector debe superar una serie de trámites de licencias y permisos que retrasarán la puesta en marcha de los proyectos. "Calculamos que hasta 2028 no se notarán incrementos significativos" ha sentenciado.

Además, los promotores recuerdan que no basta con 50.000 pisos públicos si no van acompañados de más vivienda asequible: si la oferta no crece a la par, los precios seguirán presionados al alza y solo accederán quienes dispongan de mayor poder adquisitivo, incluso dentro del parque protegido. La obra civil —con proyectos como Rodalies, el tramo de Tarragona o el metro— aportará impulso, pero en menor medida.

Un contexto de contrastes

Más allá del desfase entre la política y la producción, el lento repunte del sector se da en un entorno de contrastes. Por un lado, las licitaciones de obra pública están en máximos desde 2009, impulsadas por los fondos europeos 'Next Generation' y por el ciclo electoral de 2021 y 2022. En 2022, las licitaciones alcanzaron los 3.954 millones de euros, el nivel más alto en más de una década, y en 2024 han vuelto a superar los 3.400 millones, con el ámbito local como el más activo.

Sin embargo, los efectos de este repunte se han visto anulados por el déficit de inversión real. Entre 2015 y 2023, la Generalitat ejecutó el 83% de lo presupuestado, pero el Estado apenas superó el 50%. Es decir, la mitad de las partidas destinadas a Catalunya nunca se materializaron en proyectos concretos. Esto responde a "la complejidad de las licitaciones y concursos públicos, la falta de personal técnico para gestionarlos y la tendencia a inflar las cifras con obras aún inmaduras que difícilmente se ponen en marcha a tiempo" aseguran desde la Cambra.

De este modo, mientras las licitaciones marcan récords, la inversión ejecutada continúa lejos de las necesidades reales: según la Cambra de Contractistes, Catalunya debería recibir en torno a 6.968 millones anuales en obra pública (el 2,2% de su PIB) para equipararse a la media de los países europeos. Y, según sus datos, hoy la cifra es menos de la mitad.

Costes al alza y productividad estancada

A ello se suma el fuerte encarecimiento de los costes. La crisis financiera 2008 redujo el sector un 90% en apenas cinco años y, cuando en 2017 se iniciaba a la recuperación, se interrumpió con la pandemia con un nuevo golpe del 18%, siendo la construcción uno de los sectores más perjudicados. La salida del confinamiento coincidió con una crisis logística, un repunte de la inflación y la inestabilidad derivada de la guerra de Ucrania y de los aranceles internacionales.

Aunque los precios de los materiales se han estabilizado, continúan en niveles elevados, indican. Además, el coste de la mano de obra ha crecido un 18% en los últimos tres años, muy por encima de la media de otros sectores —aunque partían de un nivel más bajo —, mientras que la productividad permanece prácticamente estancada.

Una modernización pendiente

El informe advierte también de la urgencia de modernizar la maquinaria y de digitalizar procesos, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad de inversión propia. Para ello reclama líneas de ayuda e incentivos públicos que favorezcan la renovación tecnológica, la reducción de emisiones y la mejora de la eficiencia. "De media, la maquinaria del sector tiene más de 20 años de antigüedad; son poco eficientes y sostenibles" reclama Moreno, "pero muchas empresas no pueden costear su renovación".

De cara a los próximos años, el sector prevé una ligera mejora. En 2025 se espera un crecimiento de entre el 2% y el 2,5%, y en 2026 de entre el 2,5% y el 3%. Una evolución modesta, vinculada sobre todo a la materialización de las políticas de vivienda de la Generalitat, al plan de Rodalies y a medidas relacionadas con la sequía. Son incrementos, en cualquier caso, “ínfimos” en comparación con la necesidad acumulada.