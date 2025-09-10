José Elías compara el precio del café con hacerse rico: "Si un bar vende el café a 1,10 euros y el de enfrente a 1,50, estás atrapado"

Cada vez son más las personas que han decidido seguir fielmente los consejos empresariales de José Elías. El presidente de Audax Renovables, entre otros negocios de éxito como la red de supermercados La Sirena, ha conseguido forjar su imperio empresarial en España desde la nada. El multimillonario se ha convertido en un referente para todos los que quieren emprender un nuevo negocio, y todos sus vídeos en redes sociales se vuelven virales en cuestión de minutos.

Con una alta presencia en redes sociales, cuenta con miles de seguidores en YouTube e Instagram, el empresario ha lanzado una publicación en LinkedIn donde explica que la gran mayoría de negocios fracasan por compararse constantemente con la competencia. "Piensa en un café. Normalmente, el precio de tu café no lo pones tú. Lo pone el bar de al lado. Si el bar de una calle lo vende a 1,10 euros y el de enfrente a 1,50, tú ya tienes un precio mental. Si montas un tercer bar, te moverás en ese rango", detalla", relata.

Elías ha querido argumentar que este fenómeno es una de las principales trabas a las que se tienen que enfrentar los emprendedores. "Podrás ser el más caro y dar algo más de calidad. También puedes ser el más barato para atraer a quien mira el céntimo. Pero estás atrapado", afirma el empresario. Para José Elías, la clave está en que el negocio tenga control sobre el precio y no se deje dictar por el mercado.

¿Quién marca el precio?

José Elías menciona que, a la hora de llevar a cabo un modelo de negocio, siempre se hace la misma pregunta: "¿Quién va a marcar el precio? ¿El mercado o yo?" Según él, la respuesta a esta cuestión es determinante para el éxito económico que pueda tener una empresa. "Cuando rompes esa referencia en la cabeza del cliente lo tienes todo ganado", explica el empresario.

Además, ha querido incidir que si el mercado pone el precio, también impone un límite a las ganancias. En cambio, si el precio lo controla el propio empresario, las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Con este mensaje compartido en uno de sus perfiles que tiene en redes sociales, José Elías ha querido poner de manifiesto la importancia de la estrategia a la hora de fijar los precios como herramientas esenciales para diferenciarse de la competencia y de un mercado cada vez más competitivo.