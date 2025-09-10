Inditex se dispara en el Ibex 35 al avanzar un repunte de sus ventas en el inicio del tercer trimestre

Inditex se dispara en el Ibex 35 este miércoles, con un alza en el arranque de la sesión por encima del 7%. La firma de moda gallega ha presentado antes de la apertura del mercado sus resultados de su primer semestre fiscal del año (entre el 1 de febrero y el 31 de julio) con un beneficio neto de 2.791 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,8% respecto a un año antes.

De esta forma, el gigante textil vuelve a lograr nuevos récords con sus resultados, aunque con crecimientos más moderados, por debajo de lo que apuntaban los analistas. Las ventas crecieron un 1,6% con respecto al primer semestre de 2024 y alcanzaron 18.357 millones de euros, con una evolución satisfactoria tanto en tienda como 'online'. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 5,1%.

La fuerte revalorización de las acciones de Inditex responde, sin embargo, a que la compañía ha avanzado que entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 sus ventas a tipo de cambio constante han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024. "Las colecciones de la campaña de Otoño/Invierno han sido muy bien recibidas por nuestros clientes", explica la firma en sus resultados remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, las acciones de la firma textil suben un 7,4% en la apertura y lideraban las ganancias del selectivo madrileño hasta intercambiarse a 45,82 euros por título.

"Hemos logrado un sólido rendimiento en este primer semestre del ejercicio 2025, con ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad. La eficiente ejecución de nuestros equipos demuestra la solidez del modelo de negocio de Inditex", ha subrayado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

Reduce sus márgenes

El margen bruto creció un 1,5%, hasta 10.703 millones de euros, y se situó en el 58,3% de las ventas (-5 puntos básicos frente al primer semestre de 2024).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 1,5%, hasta 5.114 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 0,9% hasta 3.572 millones de euros y el resultado antes de impuestos un 0,1%, alcanzando los 3.601 millones de euros.

La posición financiera neta fue de 10.012 millones de euros al final del primer semestre de este año.