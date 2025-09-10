Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Derechos laborales

Guía práctica sobre el nuevo permiso por nacimiento y cuidado de hijos: cuántas semanas corresponden, cuánto se cobra y quién lo puede pedir

El Congreso ratifica la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado, que pasa de 16 a 19 semanas para madres y padres y se eleva hasta 32 semanas en familias monoparentales

Así quedan los permisos por nacimiento y cuidado en España más largos, más flexibles y con sueldo íntegro

Así quedan los permisos por nacimiento y cuidado en España más largos, más flexibles y con sueldo íntegro

Esther Chapa

Esther Chapa

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Congreso de los Diputados convalidó este martes, 9 de septiembre de 2025, el real decreto que amplía los permisos por nacimiento y cuidado de hijos. La norma, en vigor desde el pasado 31 de julio, eleva las bajas retribuidas de 16 a 19 semanas para madres y padres, y a 32 semanas en el caso de familias monoparentales.

Se trata de una de las medidas estrella en materia de conciliación laboral del Gobierno de coalición, que da cumplimiento a la Directiva 2019/1158 de la Unión Europea sobre permisos parentales y evita nuevas sanciones comunitarias.

¿Cuántas semanas corresponden ahora?

  • 19 semanas retribuidas al 100% en nacimientos o adopciones, repartidas en:
  • 6 semanas obligatorias e ininterrumpidas tras el parto o la adopción.
  • 11 semanas a elección del progenitor, a disfrutar dentro del primer año del menor.
  • 2 semanas adicionales retribuidas, que podrán cogerse hasta que el niño cumpla 8 años.

En el caso de familias monoparentales, el permiso asciende a 32 semanas, con la misma estructura de obligatoriedad y flexibilidad.

¿Quién puede beneficiarse?

El permiso se aplica a asalariados, autónomos y empleados públicos en caso de nacimiento o adopción. La Seguridad Social cubre el 100% de la base reguladora, mientras que la empresa mantiene el puesto de trabajo y las cotizaciones.

Carácter retroactivo

Las semanas adicionales se aplican a los hijos nacidos o adoptados desde el 2 de agosto de 2024, aunque solo podrán solicitarse a partir del 1 de enero de 2026.

Un padre y dos de sus hijos observan un par de las atracciones de la feria de la fiesta mayor de Sants, en Barcelona.

Nuevo permiso por nacimiento y cuidado de hijos: 19 semanas, retroactividad y 32 en familias monoparentales / MARC ASENSIO CLUPÉS

Comparación en Europa

Con este cambio, España se consolida como uno de los países europeos con mayor igualdad en el uso de permisos parentales: el 42% de quienes los disfrutan son hombres, frente al 11% de Francia o el 7% de Alemania.

Coste y alcance

El Ministerio de Trabajo estima que la ampliación supondrá un gasto de 1.500 millones de euros en 2025, beneficiando a un millón de familias en el primer año.

Lo que no cambia

  • El permiso de lactancia: una hora al día hasta los 9 meses del bebé (acumulable en jornadas).
  • Las 8 semanas de cuidado no retribuidas hasta que el menor cumpla 8 años.
  • La no transferibilidad: las semanas no disfrutadas por un progenitor no pueden cederse al otro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
  2. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
  3. Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
  4. Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
  5. Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
  6. Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
  7. Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
  8. ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más

Magarmor: La revolución invisible de AOHi en protección para iPhone 17

Magarmor: La revolución invisible de AOHi en protección para iPhone 17

PP y Vox claman contra Armengol por no afear a Bolaños que llame “embustera” a Álvarez de Toledo

PP y Vox claman contra Armengol por no afear a Bolaños que llame “embustera” a Álvarez de Toledo

Falsa esperanza: un estudio advierte contra la geoingeniería en el Ártico y la Antártida

Falsa esperanza: un estudio advierte contra la geoingeniería en el Ártico y la Antártida

El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado

El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado

La tenista Kalinskaya, ex de Sinner, revela que Holger Rune no paraba de escribirle y sacude el mundo del tenis: "Se lo tiene muy creído"

La tenista Kalinskaya, ex de Sinner, revela que Holger Rune no paraba de escribirle y sacude el mundo del tenis: "Se lo tiene muy creído"

Sílvia Orriols acudirá a la manifestación de la ANC por la Diada: "Iré a llamarles sectarios"

Sílvia Orriols acudirá a la manifestación de la ANC por la Diada: "Iré a llamarles sectarios"

El envejecimiento del sector de la construcción amenaza el objetivo de aumentar la oferta de vivienda en España

El envejecimiento del sector de la construcción amenaza el objetivo de aumentar la oferta de vivienda en España

El último viaje de tres barcos vikingos construidos entre los años 840 y 910

El último viaje de tres barcos vikingos construidos entre los años 840 y 910