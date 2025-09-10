De Codorníu a la fibra de Telefónica: las grandes operaciones corporativas que se esperan antes de final de año

El mercado de fusiones y adquisiciones en España ha vivido un mal comienzo de año. Las operaciones cerradas en el primer semestre se situaron en 306, lo que supone una caída del 15%, mientras que los ingresos por comisiones de la banca de inversión cayeron un 42% hasta los 328 millones de euros, según los datos de la plataforma Dealogic. Sin embargo, banqueros, consultores y abogados son optimistas con el segundo semestre y esperan que salgan adelante, al menos, una de veintena de operaciones de más de 100 millones de euros con una valoración total de unos 25.000 millones.

"Los datos del mercado global de transacciones correspondientes a los seis primeros meses del año reflejan la tensión entre la prudencia derivada del actual contexto de incertidumbre, por el entorno geopolítico y la guerra arancelaria. El número de operaciones de fusiones y adquisiciones en el mundo cayó un 9% en los seis primeros meses del año", sostiene el informe 'Tendencias globales del mercado de M&A 2025: perspectivas a mitad de año' de PwC.

En el primer semestre, las mayores operaciones fueron la inversión del fondo estadounidense Carlyle en Seidor al comprar el 60% de la consultora tecnológica catalana por 500 millones; Mubadala, la gestora de capital riesgo estatal de Abu Dabi, cerró la adquisición de una participación mayoritaria, en el entorno del 65%, en el accionariado de Babel por 300 millones y en tercer lugar se sitúa la inversión de 150 millones acometidos por Investindustrial en el fabricante líder de helados en España, Grupo Alacant, con el objetivo de tomar una posición mayoritaria. También se cerraron otras como Palacios Alimentación por JB Capital, Avatel Telecom por Inveready y Auren por Waterland.

Empresa Operación Accionista Bancos de inversión / Consultoras Bufetes Valoración (€M) Posibles compradores Urbaser Colocación privada Platinum Equity Deloitte, Blackstone (JP Morgan-UBS), EQT (Morgan Stanley) y Platinum (Santander y Citi) Cuatrecasas, Latham & Watkins 5.500 EQT-Blackstone Cubico Colocación privada Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) y Public Sector Pension (PSP) Bank of America y CIBC. Qualitas (JP Morgan) 5.000 KKR (ContourGlobal) y Qualitas Energy MasOrange Desinversión de Cinven, KKR y Providence 50% Orange, 50% Lorca Telecom (fondos y minoritarios como Echarri) Orange (Lazard y Banco Santander) y Lorca Telecom (Goldman Sachs) 4.000 Orange Universidad X El Sabio Desinversión de CVC CVC (70%), Jesús Núñez (30%) Rothschild & Co, Lazard, Goldman Sachs y JP Morgan 2.400 Cinven, PAI Partners Empark (Telpark) Colocación privada Macquarie JP Morgan y Greenhill & Co. Skkadden 1.500 Indigo, EQT Citr&Co Colocación privada Miura, familia Martinavarro, Ballester y Garavilla Greenhill, William Blair y KPMG Linklaters 1.500 PSP, Apax Partners, Bain Capital, KKR o Triton Escribano Fusión por absorción de Indra Ángel Escribano (50%) y Javier Escribano (50%) Morgan Stanley, Goldman Sachs y Az Capital (Indra) | JP Morgan (EM&E) Garrigues (Indra) y Linklaters (EM&E) 1.500 Alianza fibra de Vodafone y Telefónica (Fiberpass) Búsqueda de un socio financiero Telefónica (63%) y Vodafone (37%) BBVA y Barclays 1.500 Axa IM, Vauban Infraestructure Partners, Antín Raventós Codorníu Colocación privada Carlyle (68%) y 80 minoritarios de la familia Raventós (32%) Morgan Stanley, Banco Santander 750 Talgo Desinversión de Trilantic Pegaso (37,5%), Ana Torrente (5%) y Juan Abelló (3,5%) 522 Sidenor, Ekarpen, Fundación Vital, Fundación BBK, SEPI Auxadi Desinversión de Inflexion Familia Salamanca (60%) y el fondo británico Inflexion EY EY (familia Salamanca) 400 Pollen Street Capital Goiko Entrada Capza L. Catterton Arcano, Rothschild 150 Capza Evidenze Colocación privada Buenavista Partners William Blair DLA Piper 100 Indra Posibles ventas de negocios menos rentables de Minsait BPO Indra / Nuek Jefferies 100 AS Equity Partners GenesisCare Desinversión en su filial española KPMG Eude Business School Desinversión Adquisiciones Iberoamericanas (72,03%), Grupo Educativo Americano (15,27%) y Gold Destinity (12,7%) Arcano

¿Qué se espera para el segundo semestre del año? "Creemos que en el periodo septiembre-diciembre de 2025 las fusiones y adquisiciones deberían despegar y dinamizarse. Parece que el momento es de algo más claridad respecto a cuestiones tales como los aranceles, los tipos de interés y los resultados empresariales hasta junio lo cual debería facilitar el análisis y la valoración de las empresas objetivo y, con ello, de las potenciales operaciones", indican desde el área de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones del bufete Garrigues.

"El mercado nacional de fusiones y adquisiciones está mostrando un claro aumento de actividad en la segunda mitad de año que continuará en los próximos meses gracias a los buenos resultados de las empresas, un contexto macroeconómico más estable, un mejor acceso a fuentes de financiación y a la predisposición de rotación de las carteras de los fondos de inversión", añade Gerardo Yagüe, socio responsable de Transacciones en Deloitte.

Por su parte, José Antonio Zarzalejos, socio responsable de Corporate Finance en KPMG España subraya que "los meses de julio y agosto han sido especialmente activos en el mercado de M&A, tanto en España como en el resto de Europa. Da la sensación de que los inversores ya han factorizado en sus decisiones las incertidumbres y riesgos que han lastrado el mercado en 2024 y durante la primera mitad de este año. El impacto de los aranceles está siendo, aparentemente, menor que el inicialmente temido y esto ha reactivado muchas conversaciones e iniciativas de inversión ahora a la vuelta del verano".

La gran operación corporativa del año por tamaño está llamada a ser la de la compañía de limpieza viaria Urbaser, que precisamente es una de las más difíciles de que salga adelante. Valorada en 5.500 millones de euros, su principal accionista Platinum Equity terminó julio logrando diferentes líneas de crédito por valor de 2.300 millones para refinanciar su deuda y pagar un dividendo extraorinadrio de 1.000 millones, lo que aparca la necesidad de desinvertir en la compañía. Su consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, ya ha tranquilizado a la plantilla que la venta no se producirá "en el corto plazo" pese al interés de los fondos EQT y Blackstone.

Entre las empresas catalanas, sin duda, la potencial salida del fondo estadounidense Carlyle que controla el 68% de la compañía de cava Codorníu podría ser uno de los hitos de este 2025. Carlyle ha contratado a Morgan Stanley y Banco Santander para que le ayude a encontrar un comprador, que no se descarta que sea un socio industrial como una cervecera o empresa de bebidas alcohólicas para ganar cuota en el cava, como Freixenet que está participada al 50% por la bodega alemana Henkell. La valoración se sitúa en unos 750 millones.

La fibra de las 'telecos', un filón para los fondos

KKR, Cinven y Providence quieren hacer caja también en MasOrange y activar la venta del 50% que controlan en la 'teleco' a través de la sociedad Lorca Telecom y para ello han contratado los servicios de Goldman Sachs. Las posibilidades que tienen los fondos es una potencial salida a bolsa, la entrada de nuevos fondos, aunque la que más papeletas tienen es la recompra de la matriz francesa Orange, por una valoración de la participación de Lorca entre 4.000 y 5.000 millones, dependiendo si se incluye deuda o no. MasOrange y Vodafone anunciaron al comienzo de agosto la inversión del fondo soberano de Singapur, GIC, en su empresa de fibra óptica en España con un 25% del capital -MasOrange tiene un 58% y Vodafone un 17%- y gracias a ello la 'teleco' reducirá su ratio apalancamiento en tres veces deuda/ebitda.

Vodafone España (37%) también mantiene una sociedad de fibra óptica con Telefónica (63%), llamada Fiberpass. Ambas compañías buscan la participación de un socio financiero que tome un porcentaje minoritario en una empresa valorada en 1.500 millones y en la terna suenan nombres como Axa Investment Management que ya mantiene conversaciones, Vauban Infraestructure Partners y Antín.

Escribano o la Universidad X El Sabio

Por valoración, la Universidad X El Sabio también es una de las grandes operaciones que se espera que se cierre al final de año, ya que CVC quiere deshacerse del 70% que controla en esta institución educativa privada. Cinven y PAI Partners son algunos de los fondos que han mostrado su interés en una compañía valorada en 2.400 millones. La formación es uno de los sectores que más dinero está canalizando tras la compra el pasado año de la Universidad Europea por EQT por 2.200 millones y a lo largo del año también podría cerrarse otra operación como la de Eude Business School. Este viernes se conoció la entrada de Swiss Life en el accionariado de la red de colegios concertados Educare, propiedad hasta ahora de la familia Abarca Cordón (HM Hospitales) y del presidente y consejero delegado Carlos Madruga.

La defensa y su proceso de concentración también es otro de los sectores llamados a captar capital al calor del plan de rearme europeo. Indra busca ganar tamaño y capacidad industrial y antes del verano cerró la adquisición de la compañía de drones Aertec y en otoño espera concretar la fusión por absorción de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), valorada en 1.500 millones. La operación le daría a EM&E alrededor del 25% del capital de Indra desde el 14,3% actual y se quedaría por debajo del 28% que controla el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).