Economía

17 firmas españolas entre las 1.000 primeras del mundo, según 'Time'

Las 10 primeras son BBVA, Santander, Inditex, Acciona, Mapfre, Amadeus, ACS, Indra, Grifols y CaixaBank

El ranking 'Time World's Best Companies of 2025' incluye 17 firmas españolas entre las 1.000 primeras del mundo, según ha publicado su autora, la revista estadounidense 'Time'.

Las 10 primeras son BBVA (puesto 8), Banco Santander (37), Inditex (71), Acciona (81), Mapfre (94), Amadeus IT Group (111), Grupo ACS (139), Indra (201), Grifols (317) y CaixaBank (319).

Les siguen Grupo Saica (410), Banco Sabadell (509), Prosegur (584), Mango (589), Mercadona (692), AmRest (774) y Tecnicas Reunidas (860).

Las primeras del ranking mundial

Entre las 10 primeras compañías en todo el mundo hay 7 estadounidenses, 1 alemana, 1 española (BBVA) y 1 holandesa.

Son estadounidenses las seis primeras, que son, por este orden, Nvidia Corp, Microsoft, JPMorganChase, Alphabet, Amazon y Meta; le siguen Volkswagen Group (Alemania), BBVA (España), Airbus (Holanda) y Cigna Corporation (EE.UU.).

