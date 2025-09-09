Vueling aprovecha el agujero de Ryanair en Santiago y Tenerife Norte

Vueling aprovecha la espantada de Ryanair en Santiago de Compostela y Tenerife Norte para aumentar su programación invernal. La filial de IAG programa 160.000 asientos adicionales para este invierno en dos de los aeropuertos más afectados por el recorte de plazas anunciado por la aerolínea irlandesa y se suma, así, a Iberia Express y Wizzair, que también salieron al rescate de otras rutas abandonadas por Ryanair.

La principal compañía 'low cost' europea anunció la semana pasada que cerraba su base de Santiago, donde tenía dos aviones, y reducía la capacidad de este aeropuerto en un 80%, lo que implica la eliminación de los vuelos que unen la capital gallega con Barcelona, Zaragoza, Palma de Mallorca, Alicante, Málaga y Gran Canaria. También, que finalizaba sus operaciones en Tenerife Norte, lo que lleva a eliminar las rutas desde y hacia Alicante, Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid.

Su principal rival en España, Vueling, dispondrá de un avión más en la ciudad gallega (entre el 15 de diciembre y el 6 de enero, que operará definitivamente a partir de la temporada de invierno de 2026) y ofertará nuevos vuelos en todas las rutas eliminadas por Ryanair en Santiago, a excepción de Zaragoza. La compañía de bajo coste española prevé incrementar, así, su operativa en un 15% (76.700 asientos más) en este aeropuerto, hasta un total de 578.000 asientos, lo que se traduce en 28 frecuencias semanales más.

La conexión Santiago-Barcelona suma seis nuevas frecuencias semanales adicionales, alcanzando un total de 28, mientras con Palma de Mallorca se añaden cuatro frecuencias semanales más, llegando a once. En Canarias, se incrementa una frecuencia semanal a Fuerteventura, tres a Tenerife y cuatro a Las Palmas; y se añaden tres frecuencias semanales a Sevilla y cuatro a Málaga. Además, la aerolínea recupera la ruta Santiago–Alicante, con dos frecuencias semanales en invierno. Y retoma la conexión Santiago–Zúrich con tres frecuencias semanales (del 5 de diciembre al 9 de enero), mientras mantienen Londres —con Heathrow como novedad— y París.

Por otra parte, en Tenerife Norte, Vueling programa un total de casi 900.000 asientos, un 11% más que en 2024 (89.000 asientos adicionales) y añade 25 frecuencias semanales adicionales. Refuerza, así, las conexiones desde Tenerife a Barcelona, con cinco frecuencias extra, alcanzando las 35 frecuencias semanales -cinco vuelos al día-, y a Sevilla suma siete frecuencias semanales -un vuelo diario más durante todo el invierno- con una oferta de 24 a la semana.

E incorpora tres frecuencias adicionales a las conexiones con Santiago, Málaga y Alicante, así como dos frecuencias semanales a la oferta con Valencia. Se mantienen las conexiones actuales con Bilbao, Granada, Asturias y París.

"La apuesta por el refuerzo de la conectividad de Santiago reafirma nuestra ambición de consolidarnos como la aerolínea clave en el mercado nacional, así como en los principales corredores entre España y Europa", sostiene el director de planificación de rutas y estrategia de Vueling, Jordi Pla, quien añade que el de Tenerife es el "programa de invierno más extenso" y refuerza el compromiso de la aerolínea por "mantener y potenciar la conectividad aérea de las Islas durante todo el año”.