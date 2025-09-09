La Universidad de Hong Kong compra un edificio en Barcelona para abrir su primer campus europeo

China tiende otro puente más con Barcelona. Apenas un mes después de que el presidente catalán, Salvador Illa, regresara de un viaje institucional al país asiático con ambición de estrechar lazos entre ambos mercados, se ha hecho público que la Universidad de Hong Kong (HKU) abrirá su primer campus europeo en esta ciudad. Ambas cosas no tienen por qué estar relacionadas, pues Illa no paró por esta institución durante los días que estuvo recorriendo el país, pero sí confirma que esta relación se robustece.

Por el momento, lo único que se sabe de la operación es que esta institución académica (la más antigua de Hong Kong y una de las más prestigiosas por figurar entre las mejores de Asia y del mundo en los rankings globales) ha comprado un edificio en el distrito tecnológico de la ciudad, el 22@, y que lo ha hecho con la intención de abrir una delegación aquí.

Así lo apunta JLL, consultora inmobiliaria que ha ejercido como asesora inmobiliaria del acuerdo, en el que también han participado, desde la óptica legal, los bufetes Barrilero y Asociados y Bird & Bird.

El inmueble está situado concretamente en la calle Llacuna, número 28. Son casi 8.500 metros cuadrados construidos, de los cuales 4.800 son espacio operativo y 1.900 zonas de terrazas, aparcamientos o 'amenities'. Todo esto distribuido en ocho plantas, incluyendo el 'rooftop' y el parking. El edificio lo ha diseñado el arquitecto Víctor Bergnes de las Casas y construido el Grupo Bega.

"Esta transacción es muy positiva para Barcelona y refuerza su posicionamiento como polo de tracción de talento y de inversiones", apunta el director de Capital Markets Oficinas de JLL España. "La operación también afianza el buen momento que vive el distrito 22@, que ha liderado los datos de contratación en el primer semestre del año y confirma el repunte del mercado de inversión en oficinas en España, que puede cerrar el año con un volumen transaccionado un 30% por encima del año anterior", agrega.

Por su parte, el director de Corporate Capital Markets de JLL España, Alberto Martull, opina que la transacción "refleja la creciente demanda y dinamismo del sector educativo privado en España, un mercado que cada vez atrae a más instituciones académicas en busca de un posicionamiento estratégico en nuestro país". "Esta tendencia se apoya en el creciente interés por la educación y formación en todos sus niveles, así como en las amplias oportunidades que ofrece el mercado español para el desarrollo de proyectos educativos", concluye.