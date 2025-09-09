Aerolíneas
Lo nuevo de Ryanair: desde noviembre, no te olvides de llevar el móvil cargado
En la actualidad, cerca del 80% de los pasajeros ya usan la app y solo una minoría aún lleva su tarjeta de embarque físicamente
Las claves de la guerra abierta entre Aena y Ryanair
Ryanair ha anunciado que será la primera compañía de vuelo en eliminar por completo el uso del papel en sus procesos de embarque a partir del 3 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la temporada de invierno.
Por tanto, será el fin de las tarjetas de embarque impresas y todas ellas deberán ser enseñadas a los trabajadores desde la app oficial de la compañía o directamente con la tarjeta de forma virtual.
Esta medida no se aplicará todavía en algunos destinos como Marruecos o Albania, donde las autoridades exigen mostrar antes del embarque la versión impresa, pero en el resto de trayectos, incluidos todas los operados desde los diferentes aeropuertos españoles, el embarque será a partir de ahora 100% digital.
Ahorro de papel... y tiempo
Ryanair ha implementado esta medida para reducir el impacto medioambiental ya que, según datos de la compañía, la eliminación total del papel permitirá ahorrar más de 300 toneladas de residuos anuales y reducirá significativamente el uso de impresoras y tinta en los aeropuertos europeos.
Además, afirman que también contribuirá a la agilización de la entrada de los tripulantes al avión en las colas del embarque y, por lo tanto, disminuirá considerablemente las obstrucciones en los pasillos de los aeropuertos.
Casi el 80% de los pasajeros ya no usan papel
La única condición será haber realizado el check-in online con antelación. Si el viajero pierde el móvil o se queda sin batería, podrá identificarse gratuitamente en el aeropuerto y embarcar sin coste adicional.
Pese a que este cambio llegará a comienzos del mes de noviembre de 2025, la realidad es que cerca del 80% de los pasajeros ya usan la app, y solo una minoría aún lleva su tarjeta de embarque físicamente. Para quienes no dispongan de 'smartphone', ya sea por no tener batería o en caso de pérdida o de robo, la compañía irlandesa permitirá que otra persona haga el check-in online y descargue la tarjeta por ellos.
El pasajero solo tendrá que presentarse al aeropuerto con antelación y el personal resolverá el acceso sin costes añadidos, siempre que el check-in ya esté realizado.
