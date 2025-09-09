Las relaciones comerciales entre España e Israel se recortan pero se mantienen en la industria de Defensa

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una serie de nueve medidas de corte económico destinadas a "presionar" a Israel por el "exterminio" (en palabras del propio Sánchez) de la población palestina en Gaza. Una de ellas, quizá la más reseñable, es un decreto, que pasará este martes por el Consejo de Ministros para ser aprobado, y posteriormente será sometido a la convalidación del Congreso, que impone un "embargo total a la compraventa de armas a Israel".

En líneas generales se puede decir que las relaciones comerciales entre España e Israel han venido reduciéndose drásticamente desde que estalló el conflicto, tras el pico récord que habían alcanzado en 2022, con unas exportaciones españolas de 2.170 millones y unas importaciones de 987 millones, lo que dejaba un saldo comercial a favor de España de unos 1.100 millones. España fundamentalmente exporta cerámica sin esmaltar, coches y perfumes. España importa de Israel, principalmente, equipos de tecnología y óptica, maquinaria, productos químicos y plásticos.

En concreto, España exportó a Israel 866,7 millones de euros en la primera mitad de este año -de enero a junio-, un 2,5% más que en el mismo periodo del año pasado y un 1,8% de las exportaciones totales, informa Servimedia. Sin embargo, las importaciones de productos israelís cayeron un 6,6% y se situaron en los 466 millones de euros.

Por categorías, España exportó principalmente a Israel semimanufacturas (314,6 millones de euros), bienes de equipo (184,9 millones), alimentación, bebidas y tabaco (150,2 millones) y elementos del sector del automóvil (112,4 millones). Respecto a las importaciones, las semimanufacturas (214,53 millones) y los bienes de equipo (138,04 millones) representaron el grueso de las importaciones procedentes del país de Oriente Próximo.

Entre los principales productos exportados en este lapso destacan los tractores (134,92 millones), los productos cerámicos (82,31 millones), aparatos y material eléctricos (63,85 millones), máquinas y aparatos mecánicos (64,18 millones), manufacturas plásticas (43,7 millones), aceites esenciales de perfumería (38,78 millones), grasas y aceites (32,75 millones) y productos farmacéuticos (31,25 millones).

Por otra parte, España importó de Israel máquinas y aparatos mecánicos (61,27 millones), manufacturas plásticas (57,74 millones), productos químicos orgánicos (51,6 millones), aparatos ópticos y médicos (44,2 millones), productos químicos inorgánicos (41,68 millones), aparatos y material eléctricos (35,32 millones) y otros productos químicos (31,68 millones).

Según el Club de Exportadores e Inversores españoles, estas cifras se redujeron en 2023 a 1.906,8 millones, con una caída del 11,7 % interanual. Y la situación, según la misma fuente, se fue agravando: “Si atendemos a las cifras de febrero de 2024 y las comparamos con igual mes de 2023, vemos que se ha pasado de exportar a Israel por importe de 201,5 millones de euros, a vender solamente 129,7 millones en el segundo mes de 2024, lo que representa una disminución del 35,6%”. En el mes de enero la caída de la exportación española a Israel fue del 32%.

Lazos en industria de defensa

Si bien estos datos muestran el frenazo en las relaciones estrictamente comerciales, donde sí hay lazos más fuertes es en la industria armamentística. En este sentido, según un informe realizado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, desde octubre de 2023 hasta abril de 2025, la fecha en que se publicó, España adjudicó 46 contratos públicos a Israel para equipar a las fuerzas armadas españolas por valor de 1.044 millones de euros. Entre las empresas a las que se adjudicaron estos contratos se encuentran IMI Systems, Netland Communications y Guardian Homeland Security, todas compañías punteras del sector militar del país hebreo.

No obstante, de los 46 contratos licitados en total, diez de ellos aún no han sido formalizados. Tal y como destaca el informe, uno de los más relevantes es el del sistema lanzacohetes SILAM, siglas de 'Sistema Lanzador de Alta Movilidad', por valor de 576,4 millones de euros. Este sistema está siendo desarrollado en colaboración con la empresa israelí Elbit Systems, una de las tecnológicas más grandes del país.

Otro de los contratos analizados por el Centro es el de los misiles Spike, que tiene un valor de 237,5 millones de euros. Estas armas, caracterizadas por su carácter guiado y antitanque, son desarrolladas por la compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems, una de las mayores industrias enfocadas en la defensa del país hebreo, cuyos proyectos en curso han sido clasificados, en su totalidad, como alto secreto.

Crece la importación de armas y blindados

Según los datos del Ministerio de Defensa israelí, el país batió en 2024 su récord histórico en exportaciones de armas, con 15.000 millones de dólares generados por la venta al exterior de armas, municiones, sistemas de defensa aérea y otros equipos, un 13% más que el año anterior. Además, el Ministerio de Defensa hebreo recalcó que los envíos a Europa representaron más de la mitad del total, con un 54%, después del 35% registrado en 2023.

A nivel global, Israel ocupa el puesto 27 entre los socios comerciales de la UE, lo que representa apenas un 0,8%. Sin embargo, para Israel, el territorio comunitario es el principal lugar de origen de sus importaciones y también el principal punto de destino de sus exportaciones. En total, el 32% del comercio israelí, por valor de 45.033 millones de euros, es con la Unión. Estados Unidos (17%) y China (10%), segundo y tercer socio comercial del país, están muy por debajo en volumen comercial.