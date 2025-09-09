CCOO y UGT
Los sindicatos cargan contra Junts tras su 'no' a la reducción de jornada: "Le roban 15 días libres a los catalanes"
CCOO y UGT amenazan con incrementar la conflictividad laboral si la ley no prospera en el Congreso
Junts confirma a Trabajo su 'no' a la reducción de jornada y la ley descarrilará
CCOO y UGT han empezado su particular 'pressing' a Junts una vez los posconvergentes confirmaron que votarán 'no' este miércoles a la tramitación en el Congreso de la ley para la reducción de la jornada laboral. "Le están robando 10 horas al mes" o "entre 12 y 15 días al año" a los catalanes, han denunciado los secretarios generales de CCOO de Catalunya, Belén López, y de UGT, Camil Ros, este martes desde Barcelona. Según cálculos sindicales, unos dos millones de asalariados catalanes podrían ver reducida su jornada laboral si se aprobara la norma.
Las centrales han ondeado una gran pancarta debajo del Arc de Triomf de la capital catalana con el lema "¡Más tiempo libre para vivir mejor, reducción de la jornada ya!". La idea inicial era colgarla del arco, pero los problemas burocráticos con el Ayuntamiento, según han explicado las centrales, se lo han impedido.
Catalunya ha sido pionera en las protestas sindicales que este miércoles tendrán lugar en las principales ciudades de España. CCOO y UGT han iniciado así una ofensiva para incrementar la presión sobre todo sobre Junts, cuyos diputados son claves para armar una mayoría con PP y Vox que veta la tramitación de la ley.
"Junts debe decidir si vota a favor del 87% de los trabajadores catalanes [que según el CEO están a favor de la medida] o vota con Vox, PP, Durán i Lleida [presidente de la patronal de supermercados Asedas] y Josep Sánchez Llibre [presidente de Foment]", ha declarado el líder de la UGT de Catalunya, Camil Ros.
La votación de las enmiendas a la totalidad a la ley para reducir la jornada tendrá lugar este miércoles, 10 de septiembre, un día antes de la 'Diada' y los sindicatos han querido urgar en ese simbolismo. "Golpes en el pecho por Catalunya los justos, porque la construcción nacional de Catalunya, la defensa de los catalanes y las catalanas, también se hace así, mejorando la vida de los catalanes, no con proclamas vacías", ha afirmado la líder de CCOO de Catalunya, Belén López.
Incrementar la conflictividad
Los sindicatos han avanzado que si finalmente sale que 'no' en la votación en el Congreso de este miércoles, algo que dan por descontado salvo giro de guion de última hora, incrementarán los paros y las huelgas. Y es que se van acumulando los convenios colectivos que están bloqueados debido a la incertidumbre generada durante los últimos meses ante el incierto resultado de la reducción de jornada.
Pliegos como el metal de Barcelona, la hostelería de Catalunya o las oficinas y despachos, por citar tres convenios que rigen las condiciones laborales de más de medio millón de catalanes, están pendientes de renovar y las centrales amenazan con incrementar las protestas y aunar fuerzas de estos y otros sectores.
