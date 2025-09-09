Esto es lo que se lleva un lotero por cada décimo vendido en España: “Es una miseria”

Cuando pensamos en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, la imagen que nos viene a la mente es la de la ilusión, los premios millonarios y la prosperidad. Sin embargo, para los más de 4.000 loteros de España, la realidad es muy distinta. Su día a día está marcado por la incertidumbre y un modelo de negocio que, según ellos mismos, los ha dejado "ahogados" y al borde de la quiebra.

Hablamos de una red de trabajadores autónomos, a merced de los beneficios que impone el Estado a través de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), una empresa pública dependiente del Ministerio de Hacienda. A diferencia de lo que pueda parecer, la vida de un lotero es la de un trabajador que no puede permitirse el lujo de depender de la suerte.

Comisiones de solo un 5% bruto

En un vídeo de YouTube del usuario Eric Ponce, vamos cómo entrevistaba a varios loteros de nuestro país, quienes desvelaban que la principal fuente de ingresos de una administración de loterías es la comisión por venta de boletos, ya que no reciben gratificación adicional por vender un décimo premiado. En el caso de la Lotería de Navidad, esta comisión es de un 5% bruto, una cifra que ha permanecido congelada durante unos 20 años. Para un décimo de 20 euros, esto se traduce en 1 euro, del que aún hay que descontar impuestos y la cuota de autónomo. "Es una miseria. No vendes nada, no ganas nada", se lamenta uno de los vendedores en el reportaje, reflejando el sentir general del sector.

Esta falta de actualización de comisiones choca frontalmente con el aumento del IPC (Índice de Precios al Consumo) y el coste de vida, lo que significa que el poder adquisitivo de los loteros ha caído drásticamente en las últimas dos décadas. Las comisiones por el pago de premios también han sufrido recortes. Mientras que antes podían pagar grandes cantidades en ventanilla, ahora solo pueden hacerlo con premios de hasta 2.000 euros. Cualquier cifra superior obliga al afortunado a acudir a un banco, y el lotero no recibe nada por esa operación.

La Lotería de Navidad, la campaña que lo define todo

Para la gran mayoría de las administraciones, la campaña de Navidad es el salvavidas financiero que debe sostener el negocio durante todo el año. Un lotero de una de estas administraciones afirma que la campaña navideña "te tiene que dar para cubrir todos los gastos de todo el año", ya que el día a día no es suficiente para cubrir nóminas o alquileres. Los loteros destacan tres principales problemas en su situación:

Riesgo constante: los loteros trabajan con su propio dinero. La SELAE les presta la lotería que venden y, si no la devuelven antes del sorteo, deben pagarla de su bolsillo. Dependencia total de la suerte: dar un gran premio es fundamental para atraer a nuevos clientes. "Cuando dimos un premio, al día siguiente tenía aquí gente que no había visto en mi puñetera vida", confiesa un lotero, demostrando que la suerte de sus clientes impacta directamente en la suya propia. Acoso del Estado: la digitalización ha permitido que la propia SELAE venda lotería online directamente, sin mediación del lotero. Aunque existe un "punto amigo" que permite al cliente elegir una administración, no es un sistema muy conocido por el público general, lo que provoca la pérdida de una parte de las comisiones.

¿Un negocio con los días contados?

A pesar de las dificultades, muchos loteros consideran que su negocio es más que una simple transacción. Es un punto de encuentro, un lugar de confianza donde se forjan relaciones con los clientes de toda la vida. Es un "trabajo muy esclavo" pero con una vocación de servicio que los mantiene a flote.

Sin embargo, a la pregunta de si volverían a montar una administración, las respuestas son variadas y llenas de dudas. Algunos no lo tienen claro, mientras que otros, incluso, dicen que "no, para nada". Esta ambivalencia refleja un sector en crisis, que se siente desamparado por el Estado, su único 'jefe', y que lucha por sobrevivir en un mercado que cambia sin que ellos reciban el apoyo necesario.

Al final, la historia de los loteros es la de un oficio que se muere "por jubilación o por muerte", como dice uno de ellos, dejando claro que a día de hoy es una profesión que se encuentra en una encrucijada y no es tan rentable como muchos piensan.