El Govern refuerza la inspección de vivienda con 100 nuevas plazas para garantizar el control de los alquileres

El Govern ha dado luz verde este martes a la ampliación de plantilla del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica con la incorporación de un centenar de inspectores de vivienda, una medida que supondrá un gasto de 5,9 millones de euros. Estos efectivos se encargarán de aplicar las funciones vinculadas a la gestión de las medidas incluidas en la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Este refuerzo se había ido posponiendo desde hace varios meses, sin culminar un acuerdo con los Comuns conforme se debían sumar 60 inspectores o inspectoras antes del 30 de junio.

En enero se aprobó el régimen sancionador para multar a los propietarios que se saltaran los topes a los alquileres y cometieran fraude de ley con los contratos de temporada, con multas de hasta 900.000 euros. Desde entonces, la decisión se había ido posponiendo por razones presupuestarias. Desde entonces, ha recordado la diputada de este grupo parlamentario Susana Segovia, han insistido en la urgencia de incorporar a este personal, "con una función disuasoria y no recaudatoria".

Leyes que cumplir

El centenar de nuevos funcionarios estarán repartidos por todo el territorio y estarán activos en unos tres meses. En Barcelona habrá 50 de los 100; 12 en Tarragona, 13 en Girona, Alt Pirineu (4), y un inspector para la zona de la Catalunya Central, Lleida, Terres de l’Ebre y Val d’Aran, ha detallado. Segovia ha valorado el acuerdo como “el primer paso en firme” tras la aprobación de la ley de la contención de rentas de alquiler. “Es un tema que hemos apretado desde hace tiempo” porque “las leyes hay que garantizar que se aplican y quien no lo cumple tiene unas sanciones”, ha subrayado.

Estos inspectores podrán actuar de oficio y también a instancias de las denuncias de la ciudadanía. Se trata de personas funcionarias, con lo que actuarán “con todas las de la ley”, ha asegurado. La diputada ha insistido no obstante que hay tareas por completar en materia de vivienda, como la propia ampliación del parque público, así como las campañas de información sobre la contención de rentas para informar a la ciudadanía o la creación del registro de grandes tenedores. “Queremos que se ponga en marcha ya, hay que ponerse las pilas, no sirven las excusas”, ha subrayado.

Negociación presupuestaria

El diputado David Cid ha añadido también que queda “mucho trabajo” antes de ponerse a negociar sobre los presupuestos y que es necesario ver en qué punto están algunos de los acuerdos alcanzados tras los diferentes apoyos de los Comuns sobre los suplementos de crédito.

El Acord de Govern de 15 de octubre de 2024 fijó la necesidad de establecer un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 12/2023, de 14 de mayo, sobre el derecho a la vivienda, así como la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo relativo a la contención de rentas en zonas tensionadas. En este marco se aprobó el Decreto ley 1/2025, de 28 de enero, de medidas urgentes en materia de limitación de rentas, con el objetivo de asegurar su aplicación, ya que la limitación del precio del alquiler es una de las principales apuestas del Govern para garantizar el derecho a la vivienda.