Un empresario de Alicante advierte: “Con la jornada de 37,5 horas cierro mi restaurante”

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición, se ha convertido en el centro del debate económico y laboral en España. Defendida con firmeza por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la medida busca mejorar la conciliación y repartir el empleo, pero ha encendido las alarmas en sectores clave como la hostelería y el turismo.

Los empresarios alertan de que el plan podría provocar el cierre de miles de negocios en un sector que, pese a mover cifras millonarias, opera con márgenes de beneficio mínimos.

“Necesito que cada empleado genere 7.000 euros”

Uno de los testimonios más contundentes es el de David Ariza, propietario del restaurante Rice and Bones. En el programa LaSexta Xplica, Ariza advirtió de que la reducción de jornada es “inaplicable en hostelería”. Según explicó, necesita que cada trabajador genere unos 7.000 euros de facturación para cubrir costes, algo difícil en un contexto de inflación, competencia feroz y subidas constantes en materias primas y energía.

El hostelero ejemplificó la situación con el caso de un colega en Alicante que, pese a facturar tres millones de euros al año, tuvo que cerrar su restaurante porque el beneficio neto apenas alcanzaba los 30.000 euros anuales. “Una cosa es la facturación, otra ver los bares llenos, y otra muy distinta son los beneficios”, recalcó.

Jornada reducida ya en marcha, pero sin resultados en productividad

Ariza explicó que en su local ya ha empezado a aplicar la reducción de jornada. Sus empleados trabajan cinco días a la semana, de 11:00 a 18:30 horas, con dos días libres y jornada continuada. Aun así, considera que la medida no ha mejorado la productividad y que el verdadero problema son los márgenes ridículos del sector.

Reducción de jornada: el plan estrella de Yolanda Díaz que alarma a la hostelería / Carlos Luján

“La hostelería no es una máquina de hacer dinero”

El empresario criticó la percepción extendida de que la hostelería es un sector altamente rentable. “Se habla de facturaciones millonarias, pero al final del año queda una miseria”, señaló. La brecha entre ingresos y beneficios refleja la fragilidad estructural del sector, en el que muchos negocios sobreviven al límite de la rentabilidad.

Un proyecto político con alto coste económico

Pese a las críticas, Yolanda Díaz insiste en que la reducción de la jornada laboral es posible y necesaria para transformar el mercado de trabajo español. La ministra defiende que, a medio plazo, esta medida favorecerá la conciliación, reducirá el desempleo y mejorará la calidad de vida de los trabajadores.

Sin embargo, voces empresariales insisten en que la hostelería es un sector con características propias que deberían tenerse en cuenta antes de aplicar la jornada de 37,5 horas. La incógnita es si el Gobierno encontrará un equilibrio entre la protección laboral y la viabilidad económica de miles de bares y restaurantes en España.