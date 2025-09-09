Banco Santander inyecta 245 millones en las filiales inmobiliarias de Gestamp para revalorizar sus activos en España

Gestamp, la multinacional española líder en la fabricación de componentes de automoción, ha formalizado la entrada de Banco Santander en el capital de cuatro de sus filiales inmobiliarias, una operación valorada en 245 millones de euros, tal y como han publicado hoy en la CNMV. Esta transacción estratégica, anunciada inicialmente el pasado 28 de julio de 2025, busca reforzar el balance patrimonial del grupo Gestamp y poner en valor sus activos inmobiliarios en España.

La operación se ha culminado hoy mediante la suscripción de un aumento de capital dinerario en cada una de las filiales por parte de Banco Santander. A través de su vehículo de inversiones, Andromeda Principal Investments, S.L.U., propiedad de Banco Santander, S.A., la entidad bancaria ha adquirido participaciones minoritarias en el capital social de estas sociedades.

Las filiales involucradas en el acuerdo son:

Gestamp Real Estate Assets 1, S.L. , donde Santander toma una participación del 43,89% .

, donde Santander toma una participación del . Gestamp Real Estate Investments 2, S.L. , con un 37,41% para el banco.

, con un para el banco. Gestamp Real Estate Management 3, S.L. , en la que Santander ostentará un 36,19% .

, en la que Santander ostentará un . Y Gestamp Real Estate Bizkaia, S.L., con una participación del 24,92%.

Gestamp continuará teniendo el control de los activos

Estas cuatro compañías son las propietarias de los activos inmobiliarios del Grupo Gestamp ubicados en España. Es importante destacar que, a pesar de la entrada del Banco Santander en su capital, dichos activos continuarán siendo operados por otras sociedades del Grupo Gestamp para su actividad industrial, en virtud de contratos de arrendamiento previamente suscritos entre estas sociedades y las filiales inmobiliarias.

Para Gestamp, esta operación representa un paso crucial en sus objetivos estratégicos, al contribuir significativamente a aumentar la fortaleza de su balance y a maximizar el valor económico de su portfolio inmobiliario en el territorio nacional. Con esta inyección de capital, la empresa automovilística refuerza su estructura financiera mientras mantiene el control operativo sobre sus instalaciones industriales esenciales.