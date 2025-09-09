Ametller Origen reanuda las obras del Agroparc, tras paralizarlas por la posible presencia de un águila amenazada

El grupo Ametller Origen ha reanudado las obras de construcción del futuro Agroparc del Penedès, en el municipio de Gelida, después de que un juzgado de Barcelona le haya autorizado a hacerlo, tras comprobar que el proyecto presentado por la compañía garantiza la preservación de la pareja de águilas perdiceras que vive en la zona afectada. El juez da la razón a Ametller y confirma que el programa de obras previsto es viable con la conservación de estas dos aves, que están catalogadas como especie en peligro de extinción.

La empresa agroalimentaria decidió parar cautelarmente los trabajos de movimientos de tierras iniciados el pasado agosto en la zona, tras las protestas de un grupo de ecologistas y vecinos. Los manifestantes denunciaban que los trabajos contravenían la paralización dictada anteriormente por el juzgado. Ahora, según ha informado este martes Ametller, se podrá retomar el proyecto, porque el mismo juez ha comprobado que la solicitud de medidas cautelares presentada por Naturalistes de Gelida "obviaba deliberadamente parte de la documentación de la Declaración Ambiental Estratégica". En ese documento, la empresa informa sobre las medidas compensatorias que tiene previsto llevar a cabo para la protección del águila perdicera. El auto emitido ahora por el juzgado aclara el alcance de estas medidas cautelares y permite la reanudación de las obras.

Ametller Origen lamenta, en un comunicado, que Naturalistes de Gelida haya pretendido "confundir de manera premeditada en el juzgado", con una actuación que, según afirma, "ha generado importantes perjuicios para la compañía". El Agroparc previsto en el municipio del Alt Penedès supondrá la creación de más de 3.100 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, una inversión aproximada de 180 millones de euros y generará una actividad productiva valorada en más de 300 millones de euros a partir del año 2027, lo que equivale al 10% del PIB de la comarca.