Más de 12 años de confianza: la colaboración de Adec Global con Ritchie Bros.

Durante las obras del Camp Nou, el FC Barcelona ha trasladado sus partidos al Estadi Olímpic Lluís Companys, pero para adaptar el estadio a las exigencias de la élite futbolística, fue necesaria una remodelación a gran escala. Adec Global, la empresa catalana pionera en la gestión y valorización de residuos industriales, fue la encargada de excavar y adaptar el terreno de juego para el equipo blaugrana.

Pero detrás de cada gran proyecto hay un socio estratégico. En el caso de Adec Global, ese aliado se llama Ritchie Bros., la multinacional especializada en la compraventa de maquinaria pesada, con la que mantiene una sólida colaboración de más de 12 años basada en la confianza.

Una colaboración a largo plazo

El primer capítulo de esta relación comenzó hace más de una década, cuando Adec Global confió a Ritchie Bros. la venta de un gran paquete de maquinaria —unas 25 unidades entre excavadoras y motoniveladoras—. Aquella operación marcó el inicio de una colaboración que no ha dejado de crecer. Desde entonces, la empresa ha participado en numerosas subastas y también ha realizado compras a través de Marketplace-E, la plataforma online de Ritchie Bros. que funciona las 24 horas del día, con opciones flexibles como “Compra Ahora” o “Haz una oferta”.

Campa de Ritchie Bros en Ocaña, Toledo / Ritchie Bros.

Un servicio integral y sin complicaciones

Para Fernando Hernández, gerente de Adec Global, la elección es clara: “Se ocupan de todo de la mejor forma posible. Siempre que tenemos equipos para vender o queremos comprar, confiamos en ellos y el proceso es igual de sencillo.” El compromiso de Ritchie Bros. va más allá de la plataforma. Detrás de cada transacción hay un equipo local y accesible, listo para guiar al cliente durante todo el proceso. “Existen muchas páginas web que solo actúan como intermediarias sin aportar ningún servicio adicional. Con Ritchie Bros., la diferencia es el soporte real y las personas que hay detrás", dice Hernández.

Conexiones internacionales

Adec Global también se nutre de la red global de Ritchie Bros. La compra reciente de una cribadora, por ejemplo, se gestionó gracias a la colaboración entre los equipos de España y Francia, lo que demuestra la facilidad de las operaciones transfronterizas. Para Fernando Hernández, gerente de Adec Global, lo más valioso es la cercanía humana: “Sé que hay personas reales detrás y que, si necesitas algo, siempre hay alguien al otro lado del teléfono”.

La próxima subasta de Ritchie Bros se celebrará los días 17 y 18 de septiembre en Toledo y Tarragona

Reforzando a Ritchie Bros. en Catalunya

Las subastas de Ritchie Bros. son citas clave para el mercado de maquinaria usada, ofreciendo oportunidades únicas para empresas de toda España y del extranjero. Durante años, su campa de Ocaña (Toledo) se ha consolidado como un punto de referencia para la compraventa de equipos, gracias a su ubicación y a la confianza que genera entre compradores y vendedores.

La historia de Adec Global demuestra cómo las relaciones largas pueden impulsar el éxito empresarial. Ahora, Ritchie Bros. refuerza su presencia en Catalunya con la apertura de una nueva campa en Vila-Seca, Tarragona. “Nuestro objetivo es apoyar a más empresas locales como Adec Global y ayudarles a tener éxito en el mercado actual”, explica Valero Serentill, Director de Ventas Iberia de Ritchie Bros.

Si quieres aprovechar la oportunidad para adquirir maquinaria de construcción, agricultura o transporte, no pierdas de vista estas fechas: la próxima subasta de Ritchie Bros. en Ocaña y Tarragona se celebrará los días 17 y 18 de septiembre, con todos los equipos disponibles para inspección previa y adquisición online.