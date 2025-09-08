Urbas se acoge al concurso de acreedores voluntario con una deuda millonaria y un plan de reestructuración en el aire

El gigante del ladrillo y las infraestructuras, Urbas Grupo Financiero, se ha declarado en concurso voluntario de acreedores. Esta drástica medida llega tras el fracaso de las negociaciones con sus acreedores, en un intento por refinanciar una deuda que, según fuentes del sector y medios especializados, se acerca a los 200 millones de euros. La noticia, que sacude el mercado inmobiliario español, se produce después de que la compañía agotase el plazo legal de tres meses para llegar a un acuerdo de reestructuración con sus financiadores.

Urbas, sin embargo, asegura que la solicitud de concurso es una medida de "carácter preventivo" y confía en poder revertir la situación. La compañía mantiene la esperanza de que la justicia valide el plan de reestructuración sin quitas que formalizó el pasado 3 de julio, el cual ya cuenta con el respaldo de la mayoría de sus acreedores.

El "no" de un acreedor clave

La situación de Urbas, que hasta hace poco parecía encauzada, dio un giro inesperado el 4 de septiembre. Pese a que el plan de reestructuración de la compañía contaba con el apoyo de 53 acreedores, que representaban cerca del 76,8% de la deuda nominal, una de las firmas designadas por el Juzgado, FTI Partners Recovery Spain, se negó a emitir el certificado de mayorías necesario para su homologación.

Este rechazo se produjo a solicitud del fondo Roundshield Partners, un acreedor con el que la compañía mantiene una disputa legal. Según Urbas, la negativa de FTI ha sido clave en el bloqueo de las negociaciones, una actuación que la empresa considera "no se ajusta a derecho".

El conflicto se centra en que, sin el preceptivo certificado, el plan de reestructuración no puede ser validado judicialmente. Por ello, la empresa ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid que requiera a FTI para que emita dicho documento, una resolución que deberá producirse antes de que se tome cualquier decisión sobre el concurso de acreedores.

Planes alternativos y futuro incierto de Urbas

A la complejidad de la situación se añade un nuevo elemento: la aparición de un plan de reestructuración alternativo. Urbas ha informado que uno de sus acreedores ha presentado una propuesta de reestructuración con idéntico plan de viabilidad, solicitando también el informe de FTI. La existencia de dos planes en liza añade incertidumbre, aunque la empresa ha solicitado que ambos sean resueltos antes de que el juzgado se pronuncie sobre la solicitud de concurso.

La presentación de concurso, aunque preventiva, genera preguntas sobre el futuro de una de las grandes constructoras del país, con obras en marcha y miles de empleos.

¿Qué significa el concurso voluntario? Es un procedimiento legal al que se acogen empresas en situación de insolvencia para reorganizar sus finanzas y negociar con sus acreedores. La palabra "voluntario" significa que la empresa, en este caso Urbas, es quien lo solicita.

Es un procedimiento legal al que se acogen empresas en situación de insolvencia para reorganizar sus finanzas y negociar con sus acreedores. La palabra "voluntario" significa que la empresa, en este caso Urbas, es quien lo solicita. ¿Podría Urbas evitar el concurso? Sí. La empresa ha manifestado que si alguno de los dos planes de reestructuración prospera, desistiría de la solicitud de concurso.

Urbas defiende su plan como la "mejor alternativa" para empleados, acreedores, accionistas y clientes, ya que no contempla quitas, es decir, no se perdona parte de la deuda, sino que se busca una reestructuración de los pagos. El desenlace de esta batalla legal marcará el rumbo de la compañía. Urbas confía en encontrar una solución "conveniada" para salir adelante.