Illa anuncia ayudas para que 2.000 empresas catalanas empiecen a vender en el extranjero

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha fijado como objetivo ayudar a 2.000 empresas catalanas para que empiecen a vender sus productos y servicios en el extranjero. Actualmente, la Generalitat tiene contabilizadas unas 18.300 compañías que son exportadoras regulares y la voluntad es superar la cota de las 20.000 antes de finalizar la legislatura. Pese al actual contexto de proteccionismo creciente, nuevos aranceles y guerra comercial, el Govern considera imprescindible que la economía catalana siga buscando negocio más allá de sus fronteras y para ello se compromete a dar las ayudas necesarias.

"Estamos en un tablero geopolítico y económico nuevo y diferente", ha opinado el president. Y en ese nuevo contexto, desde el Govern quieren "ayudar a mantener y aumentar la internacionalización de las empresas catalanas", según ha insistido. Para ello, Illa ha dado el pistoletazo de salida a la confección de una nueva estrategia de internacionalización, que ahora irá configurando con las diferentes asociaciones empresariales, y que con un horizonte 2030 se ha fijado distintos objetivos.

Por un lado, que Catalunya siga como primer exportador de toda España. Hoy en día, uno de cada cuatro euros facturados desde España al extranjero provienen de empresas catalanas. Para ello, el Govern ha identificado como imprescindible que haya más empresas exportadoras -se ha fijado el objetivo de incrementar en 2.000-, así como exportadoras regulares. Por el otro, Illa quiere reforzar la presencia de empresas catalanas en el extranjero. Actualmente hay unas 3.200 empresas catalanas con filiales internacionales y la idea es durante el próximo lustro sumar 300 aperturas.

Para despertar ese espíritu exportador, Illa promete ayudas. No ha concretado paquetes nuevos en el acto celebrado en el Palau de la Generalitat, si bien ha recordado que desde este lunes las empresas interesadas podrán solicitar ayudas de hasta 90.000 euros por sociedad para la diversificación de mercados. Una batería de transferencias para incentivar la creación de filiales, la promoción internacional y el crecimiento y cambio estratégico mediante la que el Ejecutivo movilizará unos 50 millones de euros.

La nueva estrategia la presentarán en noviembre

Durante las últimas semanas varios consellers de la Generalitat, como el de Empresa i Treball (Miquel Sàmper) o el de Agricultura (Óscar Ordeig), han mantenido reuniones con varias asociaciones empresariales, especialmente de aquellos sectores más afectados por la guerra arancelaria desatada hace unos meses por la administración Trump. En dichos encuentros han ido avanzando y desgranando sus proyecciones para esa nueva estrategia de internacionalización.

También ha habido contactos en la comisión de seguimiento del diálogo social, abierta hace cinco meses con patronal y sindicatos. Si bien estas nuevas medidas no han sido consensuadas directamente con los agentes sociales más representativos, algo que no ha acabado de sentar bien entre dichas entidades. La nueva estrategia de internacionalización la diseñará ACCIÓ -la agencia pública de promoción económica de la Generalitat- y se presentará durante el 11 de noviembre durante el encuentro anual de las empresas catalanas internacionalizadas, 'Beyond Catalonia'.