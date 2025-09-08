Un tercio de los catalanes trabajaría menos horas aunque cobrara menos

El Congreso de los Diputados votará este miércoles si da luz verde o no al debate para reducir la jornada laboral en España a 37,5 horas semanales. Un proyecto de ley del Gobierno que aspira a liberar dos horas y media a la semana sin rebaja de sueldo que a día de hoy tiene pocos visos de prosperar, debido a que en la cámara baja existe una mayoría de diputados que ya han avanzado o dejado entrever que votarán en contra. Por más que, demoscópicamente, exista una amplia mayoría de ciudadanos, incluso entre los partidos que presumiblemente votarán en contra, a favor de la medida.

Según la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió, ocho de cada 10 catalanes está a favor de esta norma que disminuiría el horario de más de dos millones de asalariados en Catalunya. “El tiempo libre es un activo cada vez más valorado, en ocasiones tanto como el salario y hay que encontrar un equilibro”, afirma el profesor de EAE Business School Damás Basté. “Cada vez la gente valora más su vida personal, conciliar ya no es solo poder pasar tiempo con la familia, sino también poder tener tiempo para uno mismo. Aunque lo prioritario sigue siendo el salario”, matiza la portavoz de Infojobs, Mónica Pérez.

Esa creciente demanda de más tiempo -que choca contra la opinión de las patronales, que tildan de populista la medida e inasumible económicamente- provoca que haya una parte no menor de la población que está dispuesta incluso a renunciar a parte de su salario si ello les libera de parte de su jornada.

Según recoge la última edición de la ‘encuesta de calidad y condiciones de trabajo’ elaborada por el Departament de Treball de la Generalitat, el 35,5% de los catalanes afirma que aceptaría rebajarse el sueldo si ello les supusiera más tiempo libre. Si solo se toman como referencia los trabajadores que trabajan a tiempo completo, la proporción sube hasta casi el 40%. En el otro lado de la balanza, solo el 10,7% de los catalanes querría trabajar más horas (si se mira los asalariados a jornada completa, dicho porcentaje cae hasta el 6,6%).

Este sondeo, elaborado cada cuatro años sobre una muestra de 3.000 personas, es una de las referencias más completas para medir cómo los catalanes perciben su relación con el trabajo. De sus respuestas reluce que uno de cada cinco trabajadores catalanes corre riesgo de sufrir problemas de salud mental por culpa de su empleo, que tener estudios superiores suele ser garantía de mejor salario, pero también de peor conciliación y que en determinados gremios, como la hostelería o la sanidad, trabajar cada día bajo presión es habitual, entre otros.

Con ese cuadro que dibuja la encuesta de la Generalitat, esa demanda de más tiempo libre es coherente con otras respuestas que dan una parte no menor de catalanes cuando se les pregunta qué efecto tiene la intensidad de su jornada laboral en su salud. Y es que uno de cada cuatro catalanes afirma vivir agotado física o mentalmente por su trabajo.

Una ley de resultado incierto

“Las prioridades (laborales) están cambiando y no debemos verlo como algo negativo", aunque “habría que ver qué volumen de ingresos tiene esa gente que está dispuesta a renunciar a parte de su sueldo para trabajar menos horas”, apunta el secretario de acción sindical de CCOO de Catalunya, Enrique Rodríguez, aludiendo a que esa pregunta no se razona igual si una persona cobra 1.000 euros o 3.000 euros al mes.

En España, el 18% de los trabajadores ganan menos del equivalente al salario mínimo interprofesional, el 31,8% no tiene capacidad de afrontar gastos imprevistos y el 27,5% no puede permitirse irse una semana fuera de vacaciones al año, entre otros. No obstante, reconoce que la demanda del tiempo "es una inquietud creciente a la que el Gobierno debe responder”, afirma Rodríguez, en alusión al proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

A falta de la votación del miércoles, hay tres partidos que ya han adelantado que votarán que no: PP, Vox y Junts. Tres partidos entre los que existe una mayoría de votantes a favor de la medida, atendiendo a la última encuesta del CEO. El 72% de las personas que afirman votar al PP dicen estar de acuerdo o muy de acuerdo con la ley para reducir la jornada sin reducir el sueldo; frente al 66% de Vox y el 72% de Junts. Entre el electorado posconvergentes, casi la mitad (47%) afirma estar "muy de acuerdo".

Presión creciente sobre la salud mental

La encuesta de la Generalitat analiza la cantidad de tiempo que trabajan los catalanes, así como la intensidad de dicho trabajo. De sus preguntas reluce una presión creciente sobre la salud mental de la población, especialmente sobre la de las mujeres. El 24,2% de las trabajadoras están en riesgo de sufrir algún trastorno mental, frente al 14,4% de los hombres. Esa situación de riesgo la analizan los autores del informe desde la alta velocidad del trabajo, la exigencia emocional del mismo (destacan aquí los sanitarios, por ejemplo), los excesos de jornada o los turnos intempestivos, entre otros.

Tener estudios superiores suele ser garantía de mejor salario –a excepción de algunos oficios poco cualificados pero especialmente demandados-, pero también puede serlo de peor conciliación. Los profesionales con formación universitaria tienen el doble de posibilidades de trabajar durante su tiempo libre –el 20,1% de ellos lo hacen regularmente- que aquellos que tienen acreditaciones de secundaria o inferior -9%-.

No obstante, tener unas bajas cualificaciones implica tener más posibilidades de trabajar de noche, menores perspectivas de promoción profesional y una mayor sensación de inseguridad laboral. En este sentido, mientras el 10,1% de los técnicos o profesionales científicos reconocen que es probable que pierdan su trabajo en los próximos seis meses, entre las ocupaciones elementales dicho porcentaje es el doble (20,5%).