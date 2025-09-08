Multa de 5.000 euros por spam telefónico: España estrena sanciones duras contra las llamadas no deseadas

Una simple llamada de spam que acabó en una multa de 5.000 euros. La AEPD abrió este año la puerta a sanciones millonarias contra las empresas que ignoran la Lista Robinson.

La primera multa por spam telefónico en España. Una llamada no deseada, realizada en pleno verano de 2023, ha terminado marcando un hito en la protección del consumidor en nuestro país. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 5.000 euros a la empresa Adverbis Spain, S.L. por contactar a un ciudadano que estaba inscrito en la Lista Robinson, el sistema oficial que permite evitar comunicaciones comerciales sin consentimiento.

La resolución, publicada bajo el expediente EXP202312711, no solo confirma la infracción, sino que subraya el alcance de la nueva normativa en materia de telecomunicaciones. El texto de la AEPD recoge que el hecho de que el reclamante estuviese inscrito en la Lista Robinson es determinante.

Un marco legal más estricto

Desde junio de 2023, la Ley General de Telecomunicaciones prohíbe expresamente las llamadas comerciales sin autorización previa. La norma abre la puerta a sanciones mucho más severas: hasta 2 millones de euros o el 4% de la facturación anual de la compañía infractora, dependiendo de su tamaño y reincidencia.

En este primer caso que se dio este año, la multa se fijó en 5.000 euros por tratarse de una pequeña empresa, pero la AEPD advierte de que las cuantías escalarán con la gravedad de la infracción.

5.000 euros: casos leves o pymes.

casos leves o pymes. 300.000 euros – 2 millones de euros: infracciones graves en empresas de mayor tamaño.

infracciones graves en empresas de mayor tamaño. Hasta el 4% de facturación: en compañías con gran volumen de negocio.

El papel de la Lista Robinson

La sanción confirma que la Lista Robinson, gestionada por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), funciona como herramienta de defensa del ciudadano. El registro es gratuito y cubre llamadas telefónicas, SMS, correo electrónico e incluso correo postal.

Eso sí, la inscripción no tiene efecto inmediato: es necesario esperar un mes para que las empresas actualicen sus bases de datos. Aun así, los expertos coinciden en que se trata de la vía más efectiva para frenar el spam telefónico, junto con la denuncia ante la AEPD en caso de incumplimiento.

Lo que viene: más control y menos spam

La resolución contra Adverbis Spain marca un antes y un después. Por un lado, refuerza el derecho de los consumidores a no ser molestados con llamadas comerciales no solicitadas. Por otro, lanza un mensaje contundente a las empresas: el marketing agresivo tiene un coste que puede poner en riesgo la viabilidad de la actividad.

El Ministerio para la Transformación Digital ya ha anunciado nuevas medidas, como la prohibición de usar números móviles para campañas comerciales o el bloqueo de llamadas desde números ocultos. Todo ello se enmarca en un objetivo claro: reducir la avalancha de llamadas no deseadas que, según estudios de la AEPD, figuran entre las principales quejas ciudadanas en materia de telecomunicaciones.

La multa de 5.000 euros a Adverbis Spain no es solo una cifra. Es un aviso a navegantes: las reglas han cambiado, el spam telefónico ya no es impune y las sanciones pueden crecer de forma exponencial. Para el ciudadano, la lección es clara: inscribirse en la Lista Robinson y denunciar funciona. Para las empresas, también: la rentabilidad de una campaña nunca compensará el coste de ignorar la ley.