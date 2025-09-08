Empresas
MatHolding adquiere la firma Altinco para afianzar su presencia en el sector de la agricultura ecológica
La compañía leridana, dedicada a la elaboración de soluciones biológicas para el campo, facturó el año pasado 8 millones de euros
MatHolding factura por primera vez más de 400 millones, con un 70% de su negocio en el extranjero
MatHolding, el grupo industrial especializado en soluciones para la gestión agrícola y del agua, ha cerrado la adquisición del 100% de la empresa Altinco, con sede en Mollerussa (Pla d'Urgell), fabricante de productos bioestimulantes y de biocontrol. Con esta operación, MatHolding refuerza su división Cerestia, en la que agrupa las empresas dedicadas al sector agrario y ganadero.
Altinco es una empresa agroquímica fundada en 1994 que el año pasado facturó 8 millones de euros y que cuenta con un equipo de 35 trabajadores. El 60% de su actividad lo desarrolla en España y el resto lo lleva a cabo en una veintena de países distintos. Su oferta de productos la forman sobre todo tratamientos de biocontrol y bioestimulantes, con residuo cero, "lo que les hace aptos para la agricultura ecológica y las nuevas tendencias de sostenibilidad y calidad alimentaria", subraya la empresa en un comunicado.
Con la incorporación de Altinco, la división Cerestia "avanza en su estrategia de diversificar su portafolio, cuya oferta actual se basa principalmente en las sales de cobre de IQV", la empresa matriz del grupo, con sede en Parets del Vallès. Altinco, que mantiene a Joan Minguella como director general, liderará dentro de Cerestia la apuesta del grupo por crecer en productos de perfil biológico.
"En la historia de MatHolding hemos combinado el crecimiento orgánico con operaciones estratégicas alineadas con nuestra visión a largo plazo, y la incorporación de Altinco es un salto estratégico en la apuesta por liderar la transición hacia una mayor sostenibilidad del sector agro", explica Pau Relat, presidente de MatHolding. "Las sales de cobre de IQV son el origen del grupo, y con Altinco incorporamos a la división de sanidad vegetal un catálogo de productos bio y sin residuo que refuerzan a Cerestia como la solución integral para dar respuesta a los retos actuales y de futuro de los agricultores", agrega.
