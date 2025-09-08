El Ibex 35 recupera los 15.000 puntos y muestra el mejor dato bursátil de Europa

El Ibex 35 ha recuperado al cierre de la jornada bursátil de hoy los 15.000 puntos, culminando el día en los 15.002, lo que supone un alza del 1,02%, y muestra el mejor dato bursátil de Europa en la jornada. En el plano nacional, los inversores han estado hoy muy pendientes de la banca española, pues se ha producido el arranque del periodo de aceptación de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, tras la notificación emitida el pasado viernes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la autorización de la oferta. En este sentido, la entidad vizcaína ha registrado un aumento del 1,06% en el día, mientras que Banco Sabadell lo ha hecho también a un ritmo de 0,99%.

En el plano macroeconómico, hoy se ha conocido que el coste por hora trabajada ha crecido un 5,4% en el segundo trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta tasa supone un aumento de 3,5 puntos, y es la más elevada desde el tercer trimestre de 2024. Así se ha desprendido de los datos procedentes del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA), divulgados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística.

Por otra parte, en el plano internacional, se ha conocido la producción de la industria alemana, que registró en el pasado mes de julio un incremento del 1,3% con respecto al mes anterior, cuando retrocedió una décima.

Con este contexto, las mayores subidas en el selectivo español las ha protagonizado Santander (+2,31%), ACS (+1,93%) y Unicaja (+1,90%), mientras que las mayores caídas se las apuntaban Cellnex (-1,40%), Solaria (-1,09%) y Naturgy (-0,68%).

Por su parte, en el resto de Europa, el CAC40 de París se apuntaba también un alza, en este caso del 0,78%, pendiente de la moción de confianza a la que se enfrenta en estos momentos el gobierno del país, comandado por el primer ministro François Bayrou, hasta los 7.734 puntos. Lo mismo sucedía en Milán, con un alza del 0,27%, hasta los 41.722 puntos. Londres también crecía, en este caso un 0,12%, hasta los 9.219 puntos, al igual que Frankfurt, que registraba un repunte del 0,96%, hasta los 23.824 puntos.

Por su parte, al momento de cierre del Ibex 34, el Dow Jones registraba un levísimo repunte, del 0,08%, que lo sitúa en los 45.437 puntos. El Nasdaq, por su parte, toca máximos históricos en los 21.885 puntos y sitúa su revalorización anual por encima del 13%. Amazon y Nvidia lideran las subidas entre los siete magníficos, seguidos por Microsoft, mientras que Apple, que mañana presenta sus nuevos dispositivos, cede un 0,4%.

En cuanto a las materias primas, en el caso del barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, este se apuntaba un alza del 1,10%, hasta los 66,22 dólares. En el caso del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, este también subía, un 0,99%, hasta situarse en los 62,48 dólares. En el caso del oro, que representa el activo refugio por antonomasia, la onza Troy se apuntaba también al momento del cierre del Ibex un repunte del 0,70%, situando su valor en 3.678 dólares.