El Govern hace un llamamiento a los Ayuntamientos para sacar adelante el Plan de 50.000 viviendas: "sin ellos no saldrá adelante"

El Plan de 50.000 viviendas asequibles que la Genralitat quiere sacar adelante antes de 2030 no podrá salir adelante sin viabilidad economica y sin disponibilidad de suelos. Dos factores que, en el marco de nuestro sistema legal, dependen de la acción de los ayuntamientos, que son quienes tienen la voz final en la adjudicacion de licencias de suelo y a quienes este lunes el president Salvador Illa ha querido lanzar un mensaje directo: “Sin ellos no saldrá adelante”.

El llamamiento se ha producido en el debate “L’habitatge, un repte de país”, celebrado en el Col·legi d’Economistes de Catalunya y organizado por la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) y ATREVIA, con la colaboración del colegio profesional. Allí, Illa ha compartido escenario con el presidente del grupo de trabajo de la Comissió Interdepartamental d’Habitatge, Ramon Garcia Bragado, quien ha secundado su mensaje: “Queremos hacer esas 50.000 viviendas, pero necesitamos su ayuda”.

Como desencajar suelo

Bragado, que desde principios de año coordina la comisión responsable del plan, ha recalcado la importancia de movilizar suelo: “Sin suelo, el plan no sale”. En esta línea, el Govern ha anunciado que a finales de año lanzará una segunda convocatoria de la Reserva Pública de Suelo de Cataluña, tras la primera, abierta en febrero y cerrada en marzo, que permitió incorporar 670 solares para construir 22.000 viviendas.

La consellera de Territori, Ester Paneque, ha recordado que en esa primera convocatoria de solares, 226 municipios han cedido un total de 665 que tienen un potencial para construir 21.000 pisos de alquiler protegido.

Y sobre el estado de esos 670 solares, García Bragado detalló su estado actual. Cerca de la mitad, con capacidad para levantar 14.000 viviendas, cuentan ya con promotor y su construcción es inminente. En otros 130 solares, los ayuntamientos han solicitado un operador y en breve se publicarán los pliegos. El resto, unos 200 solares de menor tamaño, con capacidad para 20 viviendas o menos, resultan menos atractivos para el sector privado.

Sin embargo, los expertos advierten que el desbloqueo de solares no basta. Xavier Vilajoana, expresidente de APCE, ha apuntado a la falta de agilidad administrativa y a una Ley de Suelo “parada desde hace tres años” como grandes frenos.

Además, ha recordado que los ayuntamientos tienen la última palabra en la configuración del crecimiento urbano: “Solo puede hacerse en vertical o en horizontal. El urbanismo lo deciden ellos, y esa gestión ralentiza el proceso. El suelo es solo la primera parte”.

Y en este sentido, la Generalitat ha dejado claro hoy que el rumbo se mueve hacia aumentar densificación, con el fin de aumentar la edificabilidad en los nuevos barrios previstos en los municipios catalanes. Algo que responde a demandas históricas formuladas por promotores y constructores.

La viabilidad económica, el gran reto

El déficit de vivienda en Cataluña se estima en 150.000 unidades, según Illa, lo que convierte el refuerzo del parque asequible en una prioridad de legislatura. “Muchos alcaldes piden más vivienda libre, pero los recursos públicos tienen que ir hacia la reducción de la desigualdad de acceso, que pasa por priorizar la vivienda asequible”, ha insistido.

El sector constructor asegura estar preparado para levantar esas 50.000 viviendas, pero advierte que la viabilidad económica es el principal obstáculo. “La financiación pública es clave”, han defendido los promotores, que reclaman mayor implicación del sistema financiero y alertan de que la obligación de destinar el 30% a vivienda social resulta inviable en el contexto actual de costes.

Los precios de construcción, disparados en los últimos años, junto a la falta de mano de obra, hacen difícil cuadrar proyectos con márgenes del 20% o el 10%. La industrialización, que podría abaratar los procesos, “a día de hoy no es más barata”, subrayan.

Vivienda, prioridad política

El debate llega en pleno arranque del curso político de Salvador Illa, que ha situado la vivienda como eje central de la legislatura. El Govern promete mantener el foco en dos frentes: aumentar la oferta de suelo y garantizar la regulación del mercado. Dos desafíos que, de momento, siguen dependiendo en gran parte de la voluntad de los ayuntamientos y de la capacidad de asegurar financiación estable.