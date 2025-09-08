¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más

Calendario pensiones
Con la llegada de septiembre, miles de pensionistas en España esperan con atención las fechas de pago de sus pensiones. Aunque la Seguridad Social establece que los abonos deben realizarse entre el día 1 y el 4 de cada mes a mes vencido, la mayoría de entidades bancarias adelantan el ingreso como parte de su estrategia para fidelizar a los clientes sénior.
En septiembre de 2025, los pagos se concentran entre el 23 y el 25 de septiembre, aunque hay excepciones según el banco.
Kutxabank confirma su fecha de pago
Kutxabank ha confirmado que abonará las pensiones el jueves, 25 de septiembre, sumándose a entidades como BBVA, ING, Ibercaja, Banco Sabadell, Cajamar y Abanca, que también han fijado este día para ingresar la prestación.
La entidad recuerda que, salvo incidencia, el abono estará disponible en las cuentas de sus clientes jubilados en esa fecha.
Bancos que adelantan el pago en septiembre
Algunas entidades han optado por adelantar aún más el ingreso:
- Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros: martes, 23 de septiembre.
- Banco Santander y CaixaBank: miércoles, 24 de septiembre (CaixaBank mantiene este día fijo cada mes, incluso si cae en festivo o fin de semana).
Bancos que ingresan el 25 de septiembre
La mayoría de entidades han fijado el jueves, 25 de septiembre como fecha de pago:
- BBVA
- ING
- Ibercaja
- Kutxabank
- Banco Sabadell
- Cajamar
- Abanca
El banco que paga más tarde
A diferencia del resto, Pibank abonará la pensión el 1 de octubre, alineándose estrictamente con el calendario oficial de la Seguridad Social.
Resumen del calendario de pensiones septiembre 2025
¿Por qué los bancos adelantan el pago?
Este adelanto es posible gracias a la información que reciben de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que les permite conocer con antelación los beneficiarios y las cuantías. Aunque no existe obligación legal de anticipar el pago, los bancos lo convierten en un servicio de valor añadido muy apreciado por los pensionistas, quienes pueden organizar con antelación sus gastos mensuales.
En definitiva, septiembre de 2025 vuelve a mostrar la competencia entre entidades por atraer y fidelizar al público sénior, adelantando los pagos varios días antes del calendario oficial de la Seguridad Social.
