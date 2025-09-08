Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendario pensiones

¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más

Consulta el calendario completo de pagos de las pensiones en septiembre de 2025: qué día ingresa tu banco la prestación y cuáles son las entidades que adelantan el abono

¿Cuándo ingresan los bancos las pensiones en septiembre? Consulta aquí tu fecha de cobro

¿Cuándo ingresan los bancos las pensiones en septiembre? Consulta aquí tu fecha de cobro

Esther Chapa

Esther Chapa

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con la llegada de septiembre, miles de pensionistas en España esperan con atención las fechas de pago de sus pensiones. Aunque la Seguridad Social establece que los abonos deben realizarse entre el día 1 y el 4 de cada mes a mes vencido, la mayoría de entidades bancarias adelantan el ingreso como parte de su estrategia para fidelizar a los clientes sénior.

En septiembre de 2025, los pagos se concentran entre el 23 y el 25 de septiembre, aunque hay excepciones según el banco.

Kutxabank confirma su fecha de pago

Kutxabank ha confirmado que abonará las pensiones el jueves, 25 de septiembre, sumándose a entidades como BBVA, ING, Ibercaja, Banco Sabadell, Cajamar y Abanca, que también han fijado este día para ingresar la prestación.

La entidad recuerda que, salvo incidencia, el abono estará disponible en las cuentas de sus clientes jubilados en esa fecha.

Bancos que adelantan el pago en septiembre

Algunas entidades han optado por adelantar aún más el ingreso:

  • Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros: martes, 23 de septiembre.
  • Banco Santander y CaixaBank: miércoles, 24 de septiembre (CaixaBank mantiene este día fijo cada mes, incluso si cae en festivo o fin de semana).
La jubilación es cada vez más activa y prolongada, con nuevas necesidades económicas. Sin embargo, ahorrar para la jubilación no es un comportamiento intuitivo ni sencillo. “Desde la economía conductual sabemos que ahorrar cuesta. No tiene una recompensa inmediata y suele posponerse. Comprar algo da gratificación instantánea; guardar dinero para dentro de 20 o 30 años, no”, explica Juan Manuel Mier, experto del área de pensiones de BBVA. Para resolver este obstáculo, propone mecanismos automáticos que desvíen una parte de la nómina o ingresos extraordinarios hacia el ahorro, generando así el hábito de forma progresiva. Esta perspectiva coincide con la de José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, quien defiende un modelo más estructurado y obligatorio de ahorro: un segundo pilar de pensiones de capitalización, como ya ocurre en Reino Unido o Irlanda. En estos países, se retiene automáticamente un 5% del salario al trabajador para invertirlo en un fondo privado, salvo que éste manifieste expresamente su deseo de no participar. “El 93% de los trabajadores en Reino Unido mantiene la retención. Es más difícil decidir dejar de ahorrar que empezar a hacerlo”, destaca. Planes individuales El límite de aportación de 1.500 euros, en marcha desde la reforma fiscal de 2021, ha hecho que los planes individuales de pensiones hayan perdido atractivo frente a los planes de empleo y otros productos como los fondos de inversión o los planes individuales de ahorro (PIAS) que ofrecen las aseguradoras y las entidades financieras. En el momento de hacerlas, las aportaciones a planes individuales reducen la base imponible del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, una persona en un tramo del 30% que aporta 1.500 euros podría ahorrarse unos 450 euros en la declaración. No obstante, el rescate tributa como rendimiento del trabajo, lo cual puede elevar entonces la base imponible si no se planifica bien. De forma alternativa, los PIAS son un producto de ahorro e inversión a largo plazo: el dinero aportado de forma periódica se invierte en fondos, y al llegar a la jubilación, se puede rescatar en forma de capital o renta vitalicia. En esta última opción, los rendimientos generados están exentos de tributación. Cómo complementar la pensión Ante la incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, CaixaBank ha diseñado una estrategia de planificación financiera adaptada a cada etapa vital. A través de su programa Generación +, ofrece asesoramiento personalizado para fomentar el ahorro desde edades tempranas —idealmente, señalan, a partir de los 40— y garantizar ingresos complementarios durante la jubilación. Entre los productos más relevantes destaca precisamente la renta vitalicia, un instrumento que transforma parte del ahorro acumulado en una renta periódica garantizada hasta el fallecimiento del titular. “Es especialmente útil para quienes desean complementar su pensión sin dejar de lado la posibilidad de dejar parte de su patrimonio en herencia”, explica Ramon Faura, el director Propuesta de Valor Banca Retail en CaixaBank, que gestiona el 70% de estos productos en España. La entidad cuenta ya con 730.000 clientes con rentas vitalicias, y 1.700 personas de más de 100 años entre sus titulares. También existen seguros de protección sénior, fondos de inversión y carteras gestionadas, que permiten modular el nivel de riesgo según las necesidades de cada persona. La vivienda como activo En un país con un altísimo porcentaje de propietarios de vivienda, el patrimonio inmobiliario representa una fuente potencial de liquidez. No obstante, por el momento apenas se aprovecha, constata Faura. Hay diversas fórmulas para que el propietario pueda transformar su vivienda en renta sin necesidad de venderla de forma inmediata. Una de ellas es la hipoteca inversa, que permite recibir una renta mensual usando su vivienda como garantía, conservando la propiedad hasta el fallecimiento. Otra opción es la venta de la nuda propiedad, mediante la cual se transmite la titularidad del inmueble a cambio de una renta vitalicia, pero se mantiene el uso y disfrute del mismo de por vida. También existen soluciones intermedias como el anticipo de alquileres, pensado para quienes necesitan sufragar una residencia: el banco adelanta los ingresos esperados por el alquiler, que después se regularizan con los herederos. Cambio de comportamiento Pese a su potencial, muchas personas mayores desean conservar la vivienda para dejarla en herencia, aunque su valor real sea bajo, especialmente en zonas rurales. En este punto Mier destaca que la falta de planificación patrimonial genera conflictos: la mayoría de personas no ha hecho testamento, o lo ha redactado de forma genérica, lo que complica después la distribución del legado entre varios herederos. No obstante, se observa un cambio de comportamiento generacional: mientras que padres y abuelos daban prioridad a la herencia, algunos jubilados actuales prefieren disfrutar de todo el patrimonio acumulado, por lo que cada vez más se decide optar por productos como las rentas vitalicias.

Bankinter, Unicaja o Santander: días de pago de las pensiones en septiembre de 2025 / Archivo

Bancos que ingresan el 25 de septiembre

La mayoría de entidades han fijado el jueves, 25 de septiembre como fecha de pago:

  • BBVA
  • ING
  • Ibercaja
  • Kutxabank
  • Banco Sabadell
  • Cajamar
  • Abanca

El banco que paga más tarde

A diferencia del resto, Pibank abonará la pensión el 1 de octubre, alineándose estrictamente con el calendario oficial de la Seguridad Social.

Resumen del calendario de pensiones septiembre 2025

Calendario de Pensiones - Septiembre 2025
Fecha Entidad
Bankinter
Unicaja
Caja de Ingenieros
Banco Santander
CaixaBank
BBVA
ING
Ibercaja
Kutxabank
Banco Sabadell
Cajamar
Abanca
Pibank

¿Por qué los bancos adelantan el pago?

Este adelanto es posible gracias a la información que reciben de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que les permite conocer con antelación los beneficiarios y las cuantías. Aunque no existe obligación legal de anticipar el pago, los bancos lo convierten en un servicio de valor añadido muy apreciado por los pensionistas, quienes pueden organizar con antelación sus gastos mensuales.

En definitiva, septiembre de 2025 vuelve a mostrar la competencia entre entidades por atraer y fidelizar al público sénior, adelantando los pagos varios días antes del calendario oficial de la Seguridad Social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  2. La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
  3. Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
  4. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  5. Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
  6. Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
  7. La Guardia Civil vuelve a detener al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
  8. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España

Día de vuelta al cole

Día de vuelta al cole

Multa de 5.000 euros por spam telefónico: España estrena sanciones duras contra las llamadas no deseadas

Multa de 5.000 euros por spam telefónico: España estrena sanciones duras contra las llamadas no deseadas

Desde este lunes los bancos cerrarán tres días: conoce el motivo y qué operaciones sí puedes hacer

Desde este lunes los bancos cerrarán tres días: conoce el motivo y qué operaciones sí puedes hacer

Descubren que los últimos glaciares estables del planeta también han empezado a derretirse

Descubren que los últimos glaciares estables del planeta también han empezado a derretirse

La selección arrasa con un 32% y dispara al cine de La 1, mientras 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' se estrena con fuerza

La selección arrasa con un 32% y dispara al cine de La 1, mientras 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' se estrena con fuerza

8 de septiembre: ¿Dónde es festivo hoy lunes en Catalunya?

8 de septiembre: ¿Dónde es festivo hoy lunes en Catalunya?

Israel prohíbe a Yolanda Díaz y Sira Rego la entrada en el país

Israel prohíbe a Yolanda Díaz y Sira Rego la entrada en el país

Mercedes-Benz GLC eléctrico se estrena mundialmente en el IAA 2025 con la pantalla más grande de la marca

Mercedes-Benz GLC eléctrico se estrena mundialmente en el IAA 2025 con la pantalla más grande de la marca