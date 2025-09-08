Opinión | Tribuna
Presidente de la Cámara de España
José Luis BonetJosé Luis Bonet
Director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial
Norman LoayzaNorman Loayza
Un entorno empresarial para favorecer el crecimiento económico
Innovación y productividad marcan el avance español, aunque persisten trabas laborales y tributarias
España lidera el crecimiento económico en Europa. Mientras que el resto de la Unión Europea en promedio tuvo un crecimiento del Producto Bruto Interno del 1% en 2024, España logró un envidiable 3%.
Este éxito debe ser reconocido y celebrado. Crecer económicamente no ocurre pasiva o automáticamente, especialmente en países de alto ingreso. Crecer es difícil porque requiere un enorme esfuerzo de trabajadores y empresarios en innovación, inversión, capacitación y empleo. Y exige también de un clima de negocios favorable y propicio, al que el estado puede contribuir con regulaciones razonables y servicios públicos eficientes.
¿Cómo saber si el clima de negocios es adecuado? Pues preguntándoles a quienes hacen negocios día a día, a los empresarios que ponen su capital y esmero en sacar adelante sus proyectos. La reciente Encuesta Empresarial del Banco Mundial en España busca justamente ese objetivo: escuchar la voz de los empresarios y directivos, y hacerlo de manera estructurada, de modo que la información resultante no sea anecdótica o casual sino representativa de las empresas de distintos tamaños, sectores y territorios del país.
Los resultados del trabajo están a libre disposición del público, suponiendo una valiosa base de datos para la investigación, la gestión estratégica y la formulación de políticas. Señalaremos aquí dos puntos positivos y dos negativos … con una conclusión.
Comencemos con los aspectos positivos. En primer lugar, en España las empresas productivas tienden a crecer a lo largo del tiempo y hacerlo más que en otros países, incluyendo a muchos de alto ingreso. Un aumento de la productividad laboral en un 10% conlleva un incremento del 1,5% del empleo y del 2,5% del ingreso por empresa. El corolario es evidente: hay que propiciar un contexto de crecimiento, basado en recursos humanos y capital, para las empresas más productivas.
En segundo lugar, en España las empresas innovan más que en otros países similares. El 56% de las empresas españolas innova en productos y servicios, el 35% adopta mejores procesos de producción, y el 30% invierte en investigación y desarrollo (I+D). No hay que estancarse en la autosatisfacción, sin embargo. El ingenio y la capacidad de innovación en España están en buen camino, pero distan mucho de los niveles de los líderes mundiales, tales como Taiwán, China, con tasas entre el 50 y el 100% superiores a las españolas.
Ahora los aspectos negativos. Ambos tienen que ver con regulaciones que resultan onerosas para las empresas. Primero, las normativas laborales. Para el 18% de las empresas españolas (y el 25% de las empresas de más de 100 empleados), las regulaciones laborales son un obstáculo para el desempeño de su actividad. Y esta opinión tiene un correlato en los datos objetivos. Por ejemplo, el 15% de las empresas enfrentan litigios laborales que, en promedio, tardan más de 7 meses en resolverse.
Segundo, la carga tributaria. Las empresas españolas reportan una carga tributaria anual equivalente al 25% de sus ganancias, 7 puntos porcentuales más que el promedio en otros países de alto ingreso. Y cumplir con la normativa regulatoria y tributaria requiere el 11% del tiempo de los directivos de la empresa, 3 puntos porcentuales más que en otros países análogos.
El ímpetu para crecer, innovar, y ser más productivos está bien presente en España. Ese impulso, que parte de los trabajadores y los empresarios, se está manifestando a nivel macroeconómico de manera singular y notable en los resultados del país con respecto al resto de Europa. Pero para que este dinamismo empresarial perdure, beneficie a más personas y genere riqueza, es necesario que no se vea frenado por regulaciones excesivas, sino, por el contrario, se canalice y potencie tanto con servicios públicos eficientes como con normativas e impuestos moderados.
