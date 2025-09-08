Cuánto cuesta la vuelta al cole 2025/2026 según la OCU

El inicio del curso escolar 2025/2026 presenta, un año más, un desafío económico significativo para las familias españolas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado su encuesta anual de gastos escolares, revelando una cifra media alarmante que continúa su tendencia al alza. Este estudio, basado en las respuestas de casi 1.100 socios con hijos entre 3 y 18 años, abarca desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato y ofrece una radiografía detallada de los costos asociados a la vuelta al cole. La comprensión de estos gastos es crucial para que las familias puedan planificar y mitigar el impacto en su economía doméstica.

La encuesta de la OCU desglosa los gastos escolares en dos categorías principales: gastos anuales y gastos mensuales. Entre los desembolsos únicos o de periodicidad anual, se encuentran la matrícula, el uniforme, los libros de texto, el material escolar y el material informático. Por otro lado, los gastos recurrentes mensuales incluyen la cuota escolar, el comedor (y en ocasiones el desayuno), la ruta escolar y las actividades extraescolares. La suma de todos estos ítems conforma una carga financiera considerable que, según la OCU, no deja de aumentar cada año, poniendo a prueba la resiliencia económica de los hogares.

El factor decisivo: tipo de centro educativo

La elección del centro educativo es, sin duda, el factor más influyente en el coste total de la educación. La OCU subraya que, aunque el gasto medio por alumno se sitúa en 2.390 euros, esta cifra esconde disparidades abismales que dependen fundamentalmente del tipo de centro. La educación pública se erige como la opción más asequible, con un gasto medio anual de aproximadamente 1.200 euros por hijo. Esta cifra contrasta drásticamente con los centros concertados, donde el gasto puede ser 2.223 euros superior, y especialmente con los centros privados, que superan los 8.000 euros de media anual, lo que representa más del doble del coste de un centro concertado y una diferencia de más de 7.000 euros respecto a la educación pública.

La explicación principal de estas enormes diferencias radica en el coste de la matrícula y las cuotas mensuales o aportaciones voluntarias. En la educación pública, estos gastos son prácticamente inexistentes. En cambio, un centro concertado implica un desembolso medio de 1.448 euros en este concepto, mientras que un colegio privado puede alcanzar casi los 5.900 euros. Otros gastos, como el comedor o las clases extraescolares, también incrementan el coste, pero en mucha menor medida en comparación con las cuotas de escolarización. Según la encuesta, el 60% de los estudiantes (o 67% si se excluye la universidad) acude a un centro público, mientras que un 31% (14% sin universidad) va a centros concertados y un 9% (9% sin universidad) a un centro privado, lo que demuestra la predominancia de la enseñanza pública a pesar de las opciones disponibles.

Variaciones regionales y nivel educativo

Además del tipo de centro, el nivel de estudios y la ubicación geográfica también son determinantes en el gasto final de la vuelta al cole. Los alumnos de primaria y bachillerato suelen enfrentar gastos más elevados que los de secundaria, debido a una mayor cantidad de gastos fijos. Sin embargo, estas diferencias también se ven moduladas por el tipo de centro al que asisten.

A nivel regional, la OCU destaca que las familias madrileñas son las que soportan una mayor carga económica, con un gasto total medio por estudiante que asciende a 3.188 euros. Cataluña le sigue de cerca con un gasto medio que ronda los 3.000 euros, donde los centros privados son los más caros en promedio. Por otro lado, regiones como Galicia (1.718 euros), Andalucía y Castilla y León (superando los 1.800 euros), y la Comunidad Valenciana (2.134 euros) presentan gastos medios inferiores. Estas disparidades regionales subrayan la importancia de considerar el contexto local al analizar el coste de la educación.

El esfuerzo de equipar para el cole

Más allá de los costes intrínsecos de la enseñanza, las familias deben afrontar un desembolso adicional considerable para equipar a sus hijos con todo lo necesario para el curso escolar. Independientemente del tipo de centro, septiembre se convierte en un mes de gasto extraordinario que abarca desde la ropa y el calzado hasta los libros de texto y el material informático. Este esfuerzo puede llegar a ser "bastante oneroso" para la mayoría de los hogares.

El gasto en libros de texto es uno de los más significativos, promediando 203 euros por alumno, con variaciones según el nivel educativo y el tipo de centro. No obstante, la OCU menciona la buena noticia de que todas las comunidades autónomas cuentan con programas de acceso a libros de texto gratuitos, lo que puede aliviar parte de esta carga. A esto se suman 92 euros de media en material escolar, y el gasto en ropa y calzado, incluyendo el uniforme, que supone una media de 181 euros por alumno en los centros que lo requieren. Además, la cuota del AMPA o asociaciones similares añade unos 40 euros anuales. En total, equipar a un niño con lo "necesario" para la vuelta al cole implica un desembolso inicial de unos 520 euros, una cifra que puede aumentar significativamente si se necesita adquirir material informático como tabletas u ordenadores. Ante este panorama, la OCU reitera su demanda de ampliar las ayudas a las familias, especialmente a aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad, a través de deducciones fiscales y otros mecanismos que alivien la dura carga que representa la vuelta al cole cada año.