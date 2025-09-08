La mitad de los españoles de vacaciones han reducido este verano sus comidas fuera de casa

Los españoles han reducido este verano, durante sus vacaciones, las comidas fuera de casa, según recoge una encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en la que también se evidencia cómo se está recortando cada vez más el número de días de descanso. Ambas constataciones vienen a confirmar lo que el sector turístico lleva días afirmando: los ingresos van a ser este 2025 inferiores a lo previsto, pese a la buena afluencia de viajeros que está habiendo en la mayoría de destinos. Gran parte de esta contracción viene por el turismo doméstico, por las familias españolas que están moderando sus presupuestos, bien ahorrando en bares y restaurantes y comprando más en los supermercados, bien reduciendo la cantidad de días que viajan.

Así, aunque la mayoría de los participantes en la encuesta del CIS, publicada bajo el epígrafe de 'Turismo y Gastronomía', aseguran que suelen irse de vacaciones entre una y dos semanas (32,2%), lo cierto es que aumentan de manera relevante los que se van menos de una semana (que pasan del 12,6% de 2023 al 17,6% de este año). También se ha producido un descenso significativo de los que están fuera más de dos semanas, del 24,7% de hace dos años al 19,3% de este 2025. O lo que es lo mismo, de cada cinco familias que antes veraneaban más de 15 días, una de ellas ha dejado de hacerlo este año. Un 28,1% de los españoles dicen que sus vacaciones son ya de solo siete días y hay un 13,6% de la población que nunca va de vacaciones.

"Los datos apuntan a que en algunos establecimientos o segmentos de mercado se ha experimentado una ralentización del gasto, entre otras razones porque los precios de muchos de los servicios que se prestan a turistas han aumento bastante en los dos o tres últimos años y los consumidores con poder adquisitivo medio se han ajustado", indica Pedro Aznar, profesor del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de Esade. La restauración es precisamente uno de los sectores que más lo han notado.

Lo admiten casi todos los participantes en la encuesta. Un 27% de ellos cuentan que suelen salir a comer de restaurante (o a algún bar) entre dos y tres veces a la semana cuando están de vacaciones. En 2023, eran un 9,3% más que ahora, es decir un 29,5%. También son un 4,3% menos los que este verano han realizado más de tres comidas fuera de casa en su destino vacacional respecto a 2023. En contrapartida, el 8,8% de los españoles de vacaciones no comen fuera de casa ninguna vez a la semana, mientras que un 16% tiene el hábito de salir a comer o cenar una sola vez a la semana.

Más cuidadosos con el gasto

Todo ello implica que tres de cada cuatro españoles se han apretado el cinturón este verano y han modificado a la baja sus salidas gastronómicas. Eso es consecuencia, explica el profesor Aznar, de que el "crecimiento de precios se ha situado por encima del crecimiento de las rentas de las familias, a lo que se ha sumado un sentimiento de incertidumbre que invita a ser más cuidadosos con los gastos", indica.

Según el portal de reservas The Fork, el gasto medio que han realizado este verano los comensales españoles ha sido de 27 euros por comida, frente a los 31 euros, un 15% más, que han invertido los turistas extranjeros. Los datos de la web gastronómica indican que los días con mayores porcentajes de reservas este verano han sido los fines de semana, especialmente los del 25 al 27 de julio, el primer fin de semana de agosto y el del puente de la Asunción, que registraron, cada uno de ellos, un 9% del total de las reservas realizadas a lo largo de estos dos meses.

El mismo informe también refleja que Barcelona, con un 30%, seguida de Mallorca (12%) y Málaga (10%) son las tres provincias que han acumulado un mayor porcentaje de las reservas realizadas por los clientes procedentes del extranjero. Por ciudades, también Barcelona lidera la lista, con un 27% de las reservas, mientras que Valencia, con un 10%, y Madrid, con un 8%, han ocupado el segundo y tercer puesto, respectivamente.

A la playa y de hotel

¿Y dónde nos vamos de vacaciones los españoles cuando no salimos de España? La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas cuenta que el 37,5% de las personas que salen de su lugar de residencia escogen un pueblo de la costa o cercano a la costa, mientras que un 24,8% prefieren una ciudad costera o próxima al litoral. Así, el turismo de sol y playa sigue siendo el preponderante, con un 51,3%, seguido del turismo cultural (39,2%) y del turismo de contacto con la naturaleza (34,9%). Y un 30% prefiere en turismo rural. Un 22,5% optan por ir a un pueblo en el campo o en la montaña. Sobre el tipo de alojamiento, el 43,8% opta por hospedarse en un hotel o apartahotel, el 14,4% asegura que utiliza viviendas de familiares y amigos, y en tercer lugar están las viviendas de alquiler o apartamentos turísticos (13,1%).

El análisis, realizado a partir de casi 3.000 encuestas, refleja que durante el año un tercio de los españoles, un 30,5% exactamente, suele ir a restaurantes dos o tres veces al mes. Aproximadamente otro tercio, el 29,1% comen o cenan fuera de casa más de tres veces al mes, y un 20,5% indica que lo hace al menos una vez al mes. Más de la mitad (el 55%) de los que comen o cenan fuera de casa pagan, en cada ocasión, una factura media de entre 15 y 30 euros, mientras que el 28,6% desembolsa entre 31 y 50 euros. Solo el 1,8% se deja más de 70 euros por comensal y cerca del 7% menos de 15 euros.

Pese todo, la mitad de los encuestados (51,7%) siguen considerando importante las comidas (familiares o con amigos) fuera de casa, que califican de valiosas por las relaciones sociales que se establecen. Le siguen en relevancia la salud que les proporciona y el placer de la degustación.