Las eléctricas fuerzan en los tribunales al Gobierno a darles información confidencial sobre el cierre de las nucleares

Las grandes eléctricas han abierto una amplia batalla legal contra el plan nuclear del Gobierno. Una batalla con varios frentes. Las grandes compañías energéticas y Foro Nuclear -la patronal de las propietarias de las centrales que agrupa Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- han presentado una batería de recursos en el Tribunal Supremo contra el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), contra la subida de la tasa que pagan las plantas nucleares para financiar la gestión de sus deshechos radiactivos y su propio desmantelamiento, y también contra el carpetazo al proyecto de tener un solo almacén nuclear central en Villar de Cañas (Cuenca).

Las compañías energéticas tratan de tumbar el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, la hoja de ruta gubernamental que ahora contempla la construcción de siete almacenes nucleares en toda España (uno en cada central) para guardar los desechos durante décadas, con el objetivo de evitar el sobrecoste milmillonario que representa en relación al plan previo de levantar un único silo centralizado (unos 2.000 millones más, hasta superar los 20.000 millones en total durante todo el siglo).

Los costes previstos llevaron al Gobierno a subir el año pasado un 30% la tasa que pagan las centrales para financiar la gestión de sus residuos y su propio desmantelamiento. Las proyecciones de costes y la necesidad de elevar la tasa también se basan y dan carta de naturaleza al calendario previsto de cierre de todas las centrales, con clausuras escalonadas entre 2027 y 2035, y que las eléctricas ahora rechazan a pesar de que es el resultado de un acuerdo entre las propias compañías hace un lustro.

Las grandes eléctricas y su patronal han ido armando la batalla jurídica contra el plan nuclear del Gobierno durante el último año y medio. Y como parte de la guerra legal y para articular correctamente sus demandas definitivas han ido reclamando a través del Tribunal Supremo al Ministerio para la Transición Ecológica información sensible sobre sus cálculos de costes milmillonarios del cierre de las nucleares y sobre las estimaciones económicas que justificarían la subida de la tasa que pagan las centrales.

El Ejecutivo ha estado intentando evitar el acceso de las compañías a parte de esa información confidencial mediante la presentación de recursos por parte de la Abogacía del Estado tratando de blindar algunos datos. Las eléctricas han presentado varias reclamaciones para ampliar la información a la que pueden acceder y también se han quejado ante el Alto Tribunal de que el Ministerio comandado por Sara Aagesen en varias ocasiones, cuando realizó envíos de datos requeridos, en realidad no les facilitó la información completa a la que estaba obligado.

Información detallada

El Tribunal Supremo ha estimado total o parcialmente los recursos y las quejas presentadas por las propias compañías eléctricas y por Foro Nuclear a través de una sucesión de media docena de autos emitidos durante los últimos meses. El Alto Tribunal ha rechazado los intentos de la Abogacía del Estado de impedir los envíos de información sensible y ha decidido forzar al Ministerio para la Transición Ecológica a compartir con las compañías eléctricas y la asociación nuclear datos económicos directamente vinculados al cierre de todas las nucleares.

El Supremo, en uno de sus últimos autos, da la razón a la patronal de Endesa, Iberdrola y Naturgy y estima su reclamación de recibir información detallada sobre la justificación de algunas partidas millonarias recogidas en el PGRR aprobada por el Gobierno, al tiempo que rechaza el intento de la Abogacía del Estado de impedir el acceso de las compañías eléctricas al informe económico financiero que ha utilizado el Ejecutivo para calcular todos los costes recogidos en su plan de residuos radiactivos o a los programas operativos anuales y de largo plazo de la sociedad pública Enresa -encargada de la gestión de residuos nuclares- correspondientes a cada uno de los ejercicios desde 2010.

En otro de sus autos de los últimos meses, el Supremo estima un recurso de Endesa y requiere al Gobierno que remita a la compañía información sobre todos los costes que estima para cada una de las centrales nucleares para calcular la cuantía de la denominada ‘tasa Enresa’, datos aún más detallados correspondientes a los costes vinculados a la construcción de un almacén en cada planta, información específica relativa a los costes que se asignan a la ya inoperativa central de Garoña, o también documentación que justifique las previsiones que maneja el Ejecutivo sobre el valor del fondo con que se financian los costes de gestionar los residuos y achatarrar las centrales y que gestiona la sociedad pública Enresa (que actualmente cuenta con algo más de 9.000 millones de euros).

El debate nuclear, en punto muerto

La batalla legal de las eléctricas se desarrolla mientras las propias compañías tratan de abrir vías de comunicación con el Gobierno para explorar activamente un cambio en el calendario de cierres de las centrales nucleares. Un intento que ha entrado en una situación de bloqueo, porque las posiciones de partida de ambas partes se han enquistado con vetos recíprocos y condiciones previas que alejan la posibilidad de iniciar una negociación real sobre el futuro del parque nuclear nacional.

El Ejecutivo y las compañías energéticas propietarias de las plantas (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios en las diferentes centrales y con Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunas de ellas) se enrocan y se mantienen firmes en sus posiciones maximalistas sobre qué negociar. El Ministerio para la Transición Ecológica descarta iniciar un diálogo real sobre la revisión de las fechas de cierres hasta que las compañías propietarias hagan una propuesta concreta, formal y consensuada entre todas las empresas, y exige que esa propuesta no implique una subida de la luz al trasladar a la factura parte de los costes que ahora asumen las propias empresas.

La exigencia gubernamental de que la propuesta de las eléctricas no conlleve el traslado de costes a todos los consumidores en el recibo de luz es la que ha condenado hasta ahora a una parálisis total el proceso para intentar aplazar el cierre de las centrales nucleares españolas. Y es que para las eléctricas propietarias de los reactores resulta imprescindible una rebaja de los impuestos que pagan las centrales para plantearse una ampliación de las operaciones y aplazar su clausura. Si no hay una revisión de las condiciones de fiscalidad y económicas de las plantas nucleares, las compañías dicen no estar interesadas en seguir con ellas porque no son rentables.