Desde este lunes los bancos cerrarán tres días: conoce el motivo y qué operaciones sí puedes hacer

El lunes 8 de septiembre se extiende un fin de semana largo en Asturias, Extremadura y Gran Canaria, con bancos cerrados durante 72 horas y servicios disponibles en línea

Qué bancos cerrarán este lunes 8 de septiembre en España

El regreso a la rutina tras las vacaciones de verano tendrá una pausa inesperada. Este lunes 8 de septiembre de 2025, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), será festivo en Asturias, Extremadura y Gran Canaria, lo que convierte la jornada en un puente de tres días para miles de ciudadanos.

En estas comunidades, la atención bancaria presencial permanecerá cerrada durante 72 horas, desde el sábado hasta el lunes inclusive. Esto obliga a planificar con antelación cualquier trámite que requiera contacto directo con la sucursal.

En Asturias se celebra el Día de Asturias, en Extremadura su fiesta autonómica, y en Gran Canaria la festividad de Nuestra Señora del Pino, patrona de la diócesis. Estas jornadas se acompañan de conciertos, procesiones y actividades culturales que combinan lo institucional con lo popular.

Operaciones disponibles durante el cierre bancario

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán acceder a servicios esenciales a través de cajeros automáticos y banca digital:

  • Retiros y depósitos en cajeros.
  • Transferencias vía apps y webs oficiales.
  • Pagos con tarjeta en comercios físicos y online.
  • Consulta de movimientos y saldos.

De esta forma, gran parte de la operativa diaria seguirá disponible, aunque sin atención presencial.

Contexto de los festivos en septiembre

El 8 de septiembre no es el único festivo relevante del mes. En Cataluña, la Diada del 11 de septiembre se perfila como la jornada más simbólica, aunque este año cae en jueves y no permite puente. En Cantabria, el 15 de septiembre se celebra el Día de la Bien Aparecida, que sí genera un fin de semana largo.

Estos días festivos tienen un fuerte impacto económico: mientras el cierre bancario ralentiza operaciones financieras, sectores como la hostelería y el turismo registran un incremento de actividad gracias a la celebración de actos multitudinarios.

El comercio y los festivos

Puente del 8 de septiembre: qué comunidades tendrán festivo y cómo afectará al cierre de bancos / Manu Mitru

Consejos para organizarse frente al cierre de bancos

Para evitar problemas durante el puente del 8 de septiembre, se recomienda:

  • Adelantar pagos y transferencias importantes.
  • Revisar el funcionamiento de las apps bancarias antes del festivo.
  • Planificar escapadas con tiempo, ya que la demanda de transporte y alojamiento aumenta en estas fechas.

Próximos días de cierre bancario en España 2025

El calendario laboral de este año todavía incluye cuatro jornadas sin atención bancaria presencial a nivel nacional:

  • Lunes 13 de octubre (traslado del festivo del 12 de octubre en varias comunidades).
  • Viernes 1 de noviembre (Todos los Santos).
  • Lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).
  • Jueves 25 de diciembre (Navidad).

A estas fechas se suman festivos autonómicos y locales, que pueden implicar más cierres en cada comunidad. En total, España cuenta con 14 festivos anuales: 9 nacionales, 3 regionales y 2 locales.

Qué bancos cerrarán

El cierre aplica a todas las entidades supervisadas por el Banco de España, incluyendo Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Abanca e Ibercaja, así como cooperativas de crédito y cajas rurales.

