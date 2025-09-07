El gran reto de la vivienda en la 'Catalunya de los 10 millones' de habitantes

Catalunya se encamina hacia los 10 millones de habitantes y, con ello, hacia un incremento significativo de hogares. El Idescat prevé que en la próxima década se sumen 256.000 viviendas más, hasta alcanzar los 3,35 millones en 2034, un 8,3% más que en 2024. Los hogares unipersonales serán los que más crecerán —un 14,5% en diez años— y superarán ya la cuarta parte del total.

Este cambio lo explican dos factores principales. Uno es social, y viene dado por el envejecimiento de la población y la formación de nuevos modelos de convivencia, tal y como apuntaba el investigador de la UAB Juan Antonio Módenes. El otro es el motor migratorio, que en las dos últimas décadas ha provocado que el 72% del crecimiento demográfico en Catalunya se explicase por la llegada de extranjeros.

En este escenario, marcado por un mercado tensionado y un déficit histórico de vivienda social, el PERIÓDICO ha preguntado a diferentes expertos y entidades sociales cómo garantizar el acceso a un hogar asequible y sostenible. Las respuestas pasan por ampliar el alquiler protegido, rehabilitar el parque existente y planificar una estrategia metropolitana.

Vivienda social asequible

La urgencia en la que coinciden todas las fuentes consultadas está en crear vivienda asequible, especialmente en régimen de alquiler. Porque según datos oficiales recogidos por Judit Montoriol, economista en Caixabank Research, España cuenta con unas 290.000 viviendas sociales en alquiler, apenas un 1,6% de los hogares, muy lejos del 9% europeo y del 15% que marca el Plan sectorial de vivienda de Catalunya para 2044.

Hacer crecer el parque protegido es y será la única fórmula real para las familias con rentas bajas Carme Trilla — Presidenta de COHABITAC

Se trata de una carencia que viene de décadas de políticas centradas en la propiedad, donde de los 2,4 millones de viviendas protegidas construidas en 40 años, la mayoría fueron en régimen de compra. Entre 2013 y 2016 apenas se promovieron 368 viviendas sociales de alquiler por año. Y aunque desde 2017 han repuntado, siguen siendo insuficientes: en 2019, solo el 20,7% de las 12.496 viviendas protegidas fueron de alquiler. "Son cifras irrisorias para la demanda actual" subraya Monturiol.

La consecuencia, advierte José Téllez, portavoz de la cooperativa Sostre Cívic, es que “el aumento de población, ya sea migrada o nacida aquí, acentuará la subida de precios y la exclusión residencial”. Por ello, para Carme Trilla, presidenta de Cohabitac, “hacer crecer el parque protegido es y será la única fórmula real para las familias con rentas bajas”.

Cómo aumentar el parque

Las fórmulas dividen a expertos y sector. Para Óscar Gorgues, director de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, sin suelo disponible, financiación pública ni recursos suficientes, los proyectos no salen adelante. Así, el portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya, Carles Sala, aboga por "simplificar la burocracia, implantar ventanillas únicas, fijar plazos máximos efectivos, revisar estándares de aparcamiento sobredimensionados e incrementar densidades para ganar unidades sin perder calidad urbana”.

En paralelo, la construcción industrializada se consolida como alternativa. Permite acortar plazos, reducir residuos (un 20% de los materiales de obra acaban como desecho), mejorar la seguridad laboral y atraer mano de obra femenina. Además, dice Sala, “si la inmigración es el motor de crecimiento, necesitamos instrumentos de acogida urgentes: promociones industrializadas en suelo dotacional para temporeros, recién llegados, estudiantes o profesionales con estancias de 3 a 36 meses, cerca de transporte y servicios”.

Rehabilitación y eficiencia

Otro frente es rehabilitar el parque existente, en el que Módenes asegura que hasta la mitad de la demanda futura podría resolverse con la rotación de viviendas que quedan vacías por defunciones. “Preservar su uso residencial será tan importante como construir nuevas”, advierte.

¿El problema? Pues que Catalunya, tiene un parque de viviendas envejecido, en el que una gran parte se construyó prestando poca atención a la eficiencia energética. En particular, el conjunto del estado español posee 1,8 millones de viviendas (el 7% del total) en en estado ruinoso, malo o deficiente. Además, el 15% de la población vive en inmuebles con problemas de conservación, frente al 13% en la UE. "La rehabilitación, ligada a eficiencia energética, es clave para un futuro sostenible" asegura Trilla.

Brecha intergeneracional y desigualdad

En esta carrera de fondo, los jóvenes son uno de los colectivos más golpeados. En 2022, el 65% de los menores de 34 años no se habían emancipado, frente al 53% en 2008. “Influyen factores económicos, como el desempleo juvenil, la temporalidad, los salarios bajos y el aumento de precios inmobiliarios muy por encima de sus sueldos”, señala Montoriol.

Las consecuencias se trasladan al ciclo vital: menos ahorro, más brecha generacional en acumulación de riqueza, decisiones aplazadas sobre natalidad, movilidad laboral o formación. “A menudo se olvida que el reto de la vivienda también es económico, y si no se resuelve, afectará al crecimiento y la prosperidad del país”, resume.

Una desigualdad que también es racial. “Las personas migradas ya sufren más barreras de acceso al alquiler por motivos económicos, administrativos o directamente racistas. Si no actuamos, esta desigualdad se agravará y provocará aún más conflictos sociales”, alerta Téllez.

Estabilidad y proyecto de país

El mapa exige estabilidad política y un horizonte común. “Hay que legislar desde el consenso de todos los agentes, con una mirada de presente que dé estabilidad a futuro. No podemos depender del color del gobierno de turno”, sostienen desde el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

Necesitamos una estrategia metropolitana policéntrica; acercar Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Vilafranca, Vilanova o Martorell, con cercanías fiable que hagan útil una promoción asequible. Carles Sala — Portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya

Y el tercer sector, recuerda Trilla, es el único que puede escapar de la lógica lucrativa: “Se trata de buscar un equilibrio entre tercer sector y mercado; es una lucha de contrapesos. Pero, claro, para que crezcan estas organizaciones hacen falta financiación sostenida y un marco legislativo estable”.

La solución, "que no es mágica" recuerda Sala, también pasa por repensar el plano urbano. “Aunque no guste decirlo, es evidente que en Barcelona no cabe todo el mundo. Necesitamos una estrategia metropolitana policéntrica: acercar Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Vilafranca, Vilanova o Martorell, con cercanías fiables y buses exprés que hagan útil una promoción asequible en el segundo o tercer anillo igual que una en el centro”, concluye el portavoz de API.