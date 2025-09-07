Redes sociales
El multimillonario catalán José Elías señala "el único organismo público que funciona en España": "Lo hace de la forma más ruin"
El dueño de La Sirena no se ha mordido la lengua en X, antes Twitter, para exponer uno de los problemas del país
El multimillonario José Elías, sobre emprendimiento: "Cuando seas capaz de disociar el coste de la venta es cuando tendrás posibilidades de hacerte rico"
José Elías advierte sobre el avance de la Inteligencia Artificial: “En dos años la IA va a traer el Holocausto”
Ricardo Castelló
José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.
Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.
La última opinión que ha compartido el empresario ha sido sobre "el único organismo público que funciona en España". Se trata de Hacienda, según el dueño de La Sirena. Aparte, comenta que "lo hacen de la forma más ruin posible".
El de Badalona señala que "en la sanidad tienes listas de espera eternas. En la educación, falta de recursos por todos lados. En justicio, juicios que tardan años en resolverse". No obstante, declara que "Hacienda nunca falla".
"Y además, es una máquina usada de la forma más ruin posible. Porque Hacienda sabe perfectamente cuánto tienes que pagar. Pero curiosamente, no te lo dice", sentencia en la red social de Elon Musk.
El multimillonario expone que este organismo público de España "espera a que te equivoques para poder crujirte". Lo califica como "absurdo", aunque indica que "así funciona el único organismo público que es realmente eficiente en este país".
Elías reflexiona que "por lo que se ve, sí que sabemos hacer que las cosas funcionen sin ningún tipo de fallo". Por ello, confiesa que "hemos creado un sistema abdolutamente perfecto para crujirte si te equivocas".
"Ojalá ese empeño en crear sistemas perfectos en otras áreas también", acaba zanjando en la red social de Meta.
- Los inquilinos tienen derecho a permanecer hasta 7 años en la vivienda aunque el casero no renueve
- La Guardia Civil vuelve a detener al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
- El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
- Ábalos pide que su exmujer declare en el Supremo por su aparición en un programa de televisión y luego rectifica
- Los atascos de la operación retorno desaparecen de España: 'La gente ya no se coge todo el mes de vacaciones
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
- Quién es Leo Dell’Orco, la pareja del diseñador Giorgio Armani y pilar fundamental en su imperio de moda