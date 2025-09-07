Las galletas centenarias de Trias ponen rumbo a América

A finales del siglo XIX, Joaquim Trias Vila soñaba con el aroma acaramelado de una pastelería propia en su pueblo natal, Santa Coloma de Farners (La Selva, Girona). Aprendió el oficio y recopiló recetas de dulces y postres que guardaba como un tesoro. En 1908, hizo realidad su ilusión: alquiló la casa del número 45 de la calle del Centre en el municipio y abrió la Confiteria Trias.

En aquellos años, Santa Coloma atraía visitantes por su condición de capital de comarca y por la fama de sus balnearios. Entre cafés y paseos termales, las especialidades de la confitería -sobre todo las teules- conquistaban tanto a vecinos como a visitantes. La creciente demanda obligó a pensar más allá del mostrador: las galletas comenzaron a viajar en latas decoradas con la imagen de los abuelitos Trias, que no solo preservaban el producto, sino que se convirtieron en objeto de recuerdo.

Hoy, 117 años después, Galletas Trias está a punto de vivir un nuevo capítulo: sus neulets cruzarán el Atlántico para conquistar el paladar de consumidores en América. La compañía gerundense ha firmado un acuerdo con la cadena de supermercados PriceSmart para distribuir sus productos en Nicaragua, Colombia, Costa Rica, Ecuador y varios países del Caribe. La operación ha requerido dos años de trabajo y, en esta primera fase, supondrá el envío de dos contenedores -valorados en cerca de 200.000 euros- en un formato especial de 600 gramos, pensado para un mercado donde los envases grandes son habituales.

Presentación específica

«Es un reto importante, porque hemos hecho un producto específico y no es nuestra presentación habitual. Nosotros solemos vender cajas variadas, pero aquí hablamos de un único tipo de galleta», explica Maria Trias, directora general. Para seducir a los nuevos consumidores, se realizarán degustaciones en los puntos de venta, ya que «la gente tiene que probar el producto para que se venda».

Este paso forma parte de la estrategia de expansión internacional de la compañía, que ya exporta a Estados Unidos y, desde el año pasado, también a Canadá. Aun así, abrirse camino en mercados exteriores sigue siendo un desafío: "Competimos con un producto de calidad superior y, por tanto, más caro. Requiere constancia y seguimiento", afirma su directora.

En paralelo, la empresa -que cuenta con unos 40 empleados y factura 4,5 millones- avanza en la digitalización de sus procesos, la introducción de materiales sostenibles y la exploración de nuevas herramientas como la inteligencia artificial, aunque esta última todavía está en una fase incipiente.

Otro reto es adaptarse a consumidores cada vez más preocupados por el consumo de azúcar. "Nuestras galletas no son para todos los días, son para momentos especiales. Si quieres un momento de placer, tiene que ser bueno. Pero también trabajamos en gamas con menos azúcar", apunta Trias. De hecho, entre los objetivos para este año, Galletas Trias también se fija explorar nuevas recetas -con la Fundación Alícia- para reducir los azúcares y apostar más por ingredientes de proximidad. Pero el plan estratégico aún tiene una nueva pata, destinada a reducir la estacionalidad de las ventas. Y aquí, concreta, entre las acciones previstas está doblar las visitas que alberga el museo y la fábrica de Santa Coloma de Farners (hoy unas 8.000 anuales).

Año de crecimiento

2024 fue un ejercicio muy positivo para Galletas Trias: creció el 8% y cerró el año con 4,5 millones de euros de facturación, pese a la presión de los precios de materias primas como el chocolate. En total, la empresa produce unas 360 toneladas de galletas al año (1.700 kilos diarios en jornadas de producción), de las cuales el 95% se venden en Catalunya y el resto de España. El otro 5% se exporta, con presencia estable en mercados como Hong Kong, Arabia Saudí, Alemania, Francia, Reino Unido, EEUU, Ecuador y Guatemala, a los que en 2024 se han sumado Italia, Canadá y Rusia. Para 2025, el objetivo es crecer en 5% y modernizar la planta de Santa Coloma de Farners con una inversión de más de 400.000 euros.

Con 38 tipos de galletas y unas 125 referencias en catálogo, las especialidades de Galletas Trias giran en torno a la almendra. Los formatos más vendidos son los surtidos en caja o lata (64%), seguidos de los envases individuales (11%), con la gran distribución como principal canal de venta (60% de las ventas), seguida de comercios tradicionales (25%), puntos de venta turísticos (5%), la web y la tienda propia.

Más de cien años después, Galletas Trias sigue horneando cada día en Santa Coloma de Farners. Ahora, además de llegar a las mesas catalanas, sus galletas se abren camino en nuevos países. 117 años después de su fundación, la empresa familiar (que ya llega a su cuarta generación) ocupa una nave de 4.500 metros cuadrados, la mayoría de los cuales (4.200) están destinados a fábrica y oficinas y los 300 restantes acogen el museo de las galletas.