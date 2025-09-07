Europa: el último que apague (y pague) la luz

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Con la decepcionante presentación del Marco financiero plurianual 2028-2034 por parte de la Comisión Europea terminan probablemente unos 15 meses de pensamiento ilusorio (wishful thinking) sobre un posible cambio de rumbo de los Veintisiete hacia la competitividad y la integración. Apuntemos el informe de Enrico Letta, de abril de 2024, como el inicio del hilo de esperanza en la recuperación europea de un cierto protagonismo internacional. Las Political guidelines de Ursula von der Leyen de julio del año pasado, con las recomendaciones del propio Letta y las esbozadas por Mario Draghi, publicadas poco después, facilitaron un programa ambicioso de la entonces candidata a presidenta del órgano ejecutivo principal de la UE.

Ya elegida, lo concretó en enero de este año en su Competitiveness compass, donde anunció un plan para alcanzar la competitividad, centrándolo en eliminar el gap europeo en innovación respecto a Estados Unidos y a China, principalmente; integrar las políticas económicas y avanzar en la descarbonización, y en reducir las dependencias, entre ellas las de seguridad. Y preveía cinco facilitadores: la simplificación regulatoria y de gobernanza, la eliminación de barreras del mercado único, la amplia financiación, la generación de empleos de calidad y la mejor coordinación intraeuropea.

Este aparente impulso de la nueva Comisión Europea ha coincidido con una reacción contradictoria, pero inicialmente integradora, en respuesta a seis meses de amenazas, cambios de rumbo y degradación política generada por la Administración de Donald Trump, que incluso en ciertos momentos de este semestre ha generado esperanzas sobre el repunte de Europa como destino prioritario de la inversión.

Sin embargo, en las últimas semanas, la gangrena europea aún no necrótica ha vuelto a aparecer con toda su malignidad. Resumimos los síntomas: empeoramiento de las cuentas públicas y de la economía de países relevantes y con claras muestras de debilidades políticas. En Francia es especialmente grave, pero con Alemania, España y Polonia empeorando, con una presencia cada vez más relevante en los electorados de una extrema derecha nacionalistoide y antieuropeista. También se ha producido una recaída espantosa en la parálisis política de las iniciativas europeas, como por ejemplo en la voluntad de rearme de sustitución americana, incapaz de que se haga a través de coordinación defensiva y de determinación para que la inversión se materialice en Europa y no en EEUU como pretende Trump.

Rebajar objetivos

Con todo, ningún hecho más relevante que la pomposa presentación por parte de la Comisión Europea del mencionado paupérrimo Marco financiero plurianual 2028-2034 o, mejor dicho, de su plan inicial, destinado a negociarse con los estados y con el Consejo Europeo y con ello a rebajar aún más (¿es posible?) los tristes objetivos del espejismo en el que se ha convertido la esperanza de recuperación europeísta.

A decir verdad, solamente abducidos no habríamos detectado en este último semestre claros signos de que todo acabaría en un gran bluf. Ya en febrero, la Autoridad Europea de Mercados e Inversión (ESMA, por sus siglas en inglés) organizó una primera conferencia sobre uno de los proyectos de la supuesta estrategia europea por la competitividad, la llamada Savings and investments Union (SIU), que debería generar recursos para invertir en innovación, defensa y sostenibilidad, acercando a los ahorradores europeos hacia los mercados de capitales. Pues bien, el encuentro combinó algunas buenas palabras -era aún febrero- con declaraciones opuestas a toda mayor integración de los sistemas financieros. Mal augurio.

Escepticismo y frivolidad

En este primer semestre hemos tenido ocasión de hablar con parlamentarios y oficiales de la Comisión Europea. La impresión repetida ha sido de escepticismo e incluso frivolidad que desprendían quienes están destinados a impulsar los avances europeos, y ello en teóricos momentos de impulso.

En el terreno financiero, uno de los objetivos de la SIU es evitar que una buena parte del ahorro que ya se invierte -la otra parte vegeta en cuentas y depósitos- lo haga en Europa y no tanto en EE.UU., donde las empresas ofrecen hoy mayor rentabilidad. A pesar de ello, las iniciativas para responder al reto europeo de mayor inversión en defensa están siendo americanas, con mayoría de los fondos gestionados por entidades americanas para invertir en empresas de defensa de EEUU... Y se han adelantado por su mayor agilidad, oferta y perspectivas. En paralelo, la iniciativa para europeizar la inversión que han lanzado al unísono los ministros de Economía español y francés ha establecido una etiqueta europea pero todavía sin estrenar y sin incentivos para hacerla atractiva.

¿Tenemos remedio o tiramos la toalla?