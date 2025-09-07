La doble vertiente de la economía española

Una terraza de la calle de Enric Granados de Barcelona, llena de clientes este julio / MANU MITRU

Informe de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro) de julio: "La desconexión entre los indicadores macroeconómicos y el sentimiento de los hogares se demuestra aún más por la continua preocupación por los bajos salarios, la asequibilidad de la vivienda y la desigualdad". Los ingresos reales netos de los hogares son hoy el 4,3% más bajos que en 2008 debido al efecto inflacionario, mientras que los ingresos que se destinan a pagar impuestos (directos e indirectos) han subido el 14,4%. Solo entre 2021 y 2024 el pago destinado al IVA ha subido, por persona, una media de 450 euros anuales por la inflación.

Las cifras gruesas siguen indicando que España sigue siendo un caso aislado en medio de la atonía de la zona euro. El crecimiento del PIB está en el 2,8% frente a cifras inferiores al 1% en Italia, Francia y Alemania. Hemos llegado a los 22,2 millones de ocupados, una cifra récord. Sobre una población de 49,3 millones, trabaja el 45%. De los nuevos empleos generados estos últimos tres años, el 40% son de ciudadanos de origen extranjero. El Banco de España considera que la inmigración ha generado entre el 0,4% y el 0,7% del crecimiento. Por sectores, dominan el comercio (3,2 millones), la industria manufacturera (2,7 millones) y la hostelería (1,8 millones). El número de funcionarios es de 3 millones, que representan el 13,5% del empleo. La tasa de paro se ha situado en el 10,29% según el INE.

La media salarial, cifras de 2023, llega a los 28.049 euros brutos por persona, que pueden quedar en 21.500 y 23.000 euros netos, dependiendo de la composición de la unidad familiar, la edad del empleado y la comunidad autónoma en la que viva. A estos impuestos indirectos hay que sumar el IVA de los gastos en los que incurra y el resto de impuestos indirectos (desde vivienda, si procede, hasta vehículos).

El estado de la economía es el gran activo que usa el actual Gobierno español para evidenciar sus éxitos, un caso al que se adhieren sin problemas los gobiernos autonómicos, sean del color que sean, cuando les conviene. Pedro Sánchez, que fue nombrado presidente por primera vez el 2 de junio de 2018, incluso se ha servido de la evolución alcista del Ibex 35 para reforzar sus argumentos y asegurar que España es un gran país para invertir. Parece que fue ayer, pero Sánchez ha entrado ya en su octavo año de mandato y, contra todos los vientos y mareas, nada hace pensar que pueda adelantar las elecciones hasta el verano de 2027. Los últimos comicios fueron el 23 de julio de 2023.

El actual Gobierno pende de dos grandes hilos: la evolución de los casos de corrupción y las novedades judiciales que vayan produciéndose, más la capacidad de mantener la actual estabilidad económica. Esta semana se ha iniciado el procedimiento para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Si el Congreso sigue sin aprobarlos debido a la negativa de alguno de los variopintos socios parlamentarios, ya sabemos que no pasará nada. Seguiremos a golpe de decreto y negociación a negociación. Salvo sorpresas de última hora, la reducción de la jornada laboral propiciada por la vicepresidenta, miembro del partido comunista, Yolanda Díaz, no seguirá adelante al no contar con el apoyo de Junts.

La llegada, gestión y ejecución de los fondos europeos Next Generation, que pueden agregar un crecimiento de hasta el 0,5% a la economía española según informe de Caixabank es otra de las incógnitas de la nueva temporada, tal como cuenta en la portada de esta semana de ‘activos’ Rosa María Sánchez.

Llevamos muchos años oyendo por parte de todos los expertos y círculos económicos que España necesita mejorar la productividad, la competitividad y buscar fórmulas de consenso para reformar el Estado del bienestar para hacerlo sostenible a largo plazo para las nuevas generaciones. La jubilación de los baby boomers en los próximos años eliminará del mercado laboral a millones de personas. El pago en pensiones acabará representando más del 50% del gasto de los PGE. ¿Cómo se sostendrá financieramente? El ejemplo de Francia -su déficit alcanza el 5,7% y su deuda pública sobre PIB es del 118% frente al 2,8% y el 103,5% de España-, donde se han lanzado todas las señales de alarma por la debilidad de sus estados financieros, es un aviso.

Volvamos a las percepciones. A falta de cifras concretas, el sector de la restauración de las zonas turísticas españolas ha aprovechado el fin de agosto para indicar la caída en negocio. El aumento de los precios que atribuyen a tres grande costes -alquiler, empleados y materia prima- ha echado para atrás a los veraneantes, que han abarrotado los supermercados para comprar comida y bebida y evitar pagar un riñón saliendo fuera. La caña de cerveza y el cava, mejor en casa o la habitación que en el restaurante. A eso se le llama adaptarse al nuevo entorno.