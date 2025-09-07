¿Hay clase el viernes 12 de septiembre en Catalunya tras la Diada? Esto dice el calendario escolar
Los alumnos de infantil, primaria y ESO empiezan el curso el lunes 8 de septiembre
Buscador de festivos en Catalunya 2025, por localidades
Calendario laboral de Catalunya de 2026 (con todos los festivos)
Valerio SeoaneValerio Seoane
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó el pasado mes de mayo la orden del calendario escolar 2025-2026 que fija el inicio de curso en Catalunya.
Según este, las clases en este curso 2025-2026 darán comienzo el próximo lunes, 8 de septiembre, para los alumnos de infantil, primaria y ESO.
En el caso de los alumnos que cursen bachillerato o formación profesional, el curso empezará el viernes 12 de septiembre, un día después de la Diada.
Otras fechas de interés
No más tarde del lunes 15 de septiembre se dará inicio a los ciclos de grado superior dedicados a las artes y los deportes, mientras que el lunes 22 de septiembre empezarán en las escuelas oficiales de idiomas.
El curso se dará por finalizado según los calendarios académicos de cada centro, pero en educación infantil, primaria, y ESO será el viernes 19 de junio de 2026.
Vacaciones escolares
El último día lectivo antes del parón navideño será el viernes 19 de diciembre, y se volverá a las aulas el miércoles 7 de enero. La Semana Santa escolar este próximo 2026 será del 28 de marzo (sábado) al lunes 6 de abril, ambos incluidos.
Sin embargo, hay que recordar que los centros disponen de cuatro días de libre disposición, que normalmente se intentan establecer en días que alarguen puentes festivos.
El viernes 12 de septiembre es día lectivo
El viernes 12 de septiembre de entrada es día lectivo. Por tanto habrá clase, salvo en aquellos centros educativos (ya sea colegios desde infantil a ESO como institutos) que lo hayan elegido como día de libre disposición.
- Los inquilinos tienen derecho a permanecer hasta 7 años en la vivienda aunque el casero no renueve
- La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
- Moto GP, hoy en directo: horario, entrenamientos y última hora del mundial de motos en el Circuit de Catalunya
- Platós, Wyoming y Pérez Reverte
- Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
- Susanna Griso no se calla y se muestra crítica con la vista entre Felipe VI y el Fiscal General: 'Es una anomalía democrática
- Quién es Leo Dell’Orco, la pareja del diseñador Giorgio Armani y pilar fundamental en su imperio de moda
- Joaquín Prat presenta 'El tiempo justo', la nueva revolución de las tardes de Telecinco: todas las claves del magacín y lista de colaboradores