La 'Catalunya de los 10 millones' fiará la sostenibilidad de sus servicios públicos a más industria y una mejor financiación

Catalunya, al igual que la gran mayoría de las economías occidentales, se está adentrando en su particular "invierno demográfico", iniciado por la progresiva jubilación de la generación del ‘baby boom’ y su sucesión por proles, como los ‘millenials’, ‘Z’ y venideras, menos numerosas y que dependerán de la inmigración para seguir creciendo. Si hace poco se alcanzó la ‘Catalunya de los 8 millones de habitantes’, el Govern de la Generalitat ya empieza a proyectar para 2050 la ‘Catalunya de los 10 millones’.

Un horizonte en el que las administraciones, para poder garantizar un estado del bienestar como el que se conoce hoy, deberán impulsar una reindustrialización de la economía, una nueva fórmula de financiación autonómica, una profesionalización de los servicios de la dependencia y un alargamiento de la vida profesional de sus ciudadanos apoyándose en las nuevas tecnologías, según enumeran las distintas fuentes consultadas para este reportaje.

Según las propias proyecciones de Idescat, siguiendo siempre el escenario más optimista que es ese que catapultará en 2050 la demografía hasta las ocho cifras, Catalunya tendrá, en proporción, menos gente disponible para trabajar y sostener a quienes no lo hacen. Actualmente, según los últimos datos del INE, el 53% de la población entre 16 y 64 años está disponible y dispuesta a trabajar, mientras que en 2050 dicho porcentaje descenderá, según Idescat, hasta el 48,2%. Menos salarios para sostener a una mayor población jubilada ya, que vivirá más años y percibiendo unas pensiones superiores a las que, comparativamente, cobraron sus antecesores a su misma edad.

"¿Podremos mantener el sistema bienestar que tenemos ahora?", se pregunta el vicerrector de políticas de internacionalización, Raúl Ramos. Una pregunta que actualmente se han empezado a hacer gobiernos como el de Alemania o Francia. "La factura social es cara, para costearla es elemental que el tejido económico funcione bien y la industria es fundamental para ello. Es nuestra historia y tiene que ser nuestro futuro", afirma el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper.

Reindustrialización

Desde la conselleri de Empresa están dibujando ya una nueva hoja de ruta industrial -el Pacte Nacional per a la Indústria-, de momento hasta 2030 y con la ambición de proteger las fábricas hoy existentes, así como cultivar el ecosistema para ser un vivero de nuevas industrias basadas en las nuevas tecnologías. Para ello compromete movilizar un prespuesto que sea, como mínimo, de 3.200 millones de euros durante el próximo lustro. "Catalunya debe aspirar a tener una fábrica de semiconductores, debemos ser ambiciosos y pioneros. Cuando vuelva a haber momentos de recesión, que los habrá, la industria debe ser la punta de lanza, no podemos basarnos solo en el turismo", sentencia el conseller.

Ahí la directora de análisis económico de la Cambra de Comerç de Barcelona, Carme Poveda, coincide. "Catalunya necesita un modelo de crecimeinto de empleos altamente cualificados y remunerados, en vez de crecer por crecer a través de empleos mal pagados”, afirma.

Para ese cambio de modelo productivo será clave aprovechar la inteligencia artificial y demás nuevas tecnologías como palanca para activar la productividad, tanto en la industria como en el resto de sectores. "El cambio demográfico puede ser muy diferente dependiendo cómo evolucionan las nuevas tecnologías que estamos empezando a ver", advierte el vicerrector de la UB. Por ejemplo, la dependencia, debido al envejecimiento de la población, generará una nueva ola de demanda de servicios.

“No es lo mismo el sector poco profesionalizado que tenemos ahora, con mucha economía informal y bajos salarios, que uno en el que las nuevas tecnologías ahorren costes y permitan sofisticar servicios. No tendrá las mismas condiciones alguien que le da de comer a una persona, que alguien que le diseña una dieta específica, mientras que las tareas más repetitivas o exigentes físicamente las hace una máquina”, explica Ramos.

Más formación y mejores servicios públicos

Otro factor clave para ejecutar ese cambio de modelo es aumentar la formación y la formación continua a lo largo de toda la vida laboral de los trabajadores. “Viene un invierno demográfico que nos amenaza con un desajuste entre habilidades y necesidades. Muchos trabajadores de oficios manuales se están jubilando y no tienen relevo. En los próximos años la inversión en formación profesional debe crecer mucho más que la universitaria y debemos orientar las políticas migratorias a captar a personas que aprendan esos oficios”, añade Poveda.

“La Catalunya de los ocho millones de habitantes la vimos venir, pero no la gestionamos. Hoy somos más, pero no hemos invertido, en proporción, más en trenes, sanidad, educación o vivienda. Más personas compiten por los mismos servicios y eso amenaza con generar una ola reaccionaria que debemos evitar. Está bien pensar en la Catalunya de los 10 millones de habitantes, pero debemos empezar a prepararnos ya para ello”, afirma la directora de análisis económico de la Cambra de Comerç de Barcelona.

El actual Govern de Salvador Illa ya ha empezado a enfocar esos retos en su actual legislatura, con la promesa de 50.000 viviendas públicas para 2030 o el traspaso de las competencias para gestionar Rodalies, entre otros. También con el planteamiento para modificar el actual modelo de financiación, clave, entre otros, para poder financiar esas transformaciones. “El actual no está ajustado a la realidad sociodemográfica de Catalunya y a medida que recibamos más inmigración, que es la única manera de la que llegaremos a los 10 millones de habitantes, esa desventaja se agravará”, alerta Poveda.