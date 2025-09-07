Borja Durán, experto en finanzas: “No debes preocuparte en exceso con las subidas y bajadas”

Fondos de inversión, ahorro familiar, CNMV, Banco de España… ¿Estamos saboteando nuestro futuro financiero sin darnos cuenta? El experto Borja Durán, consejero delegado de Wealth Solutions y fundador y consejero de Finletic Capital, advierte de los errores más comunes al invertir y da las claves para proteger el patrimonio.

En un momento en que los hogares españoles acumulan niveles récord de riqueza financiera, con más de 3,17 billones de euros en activos según el Banco de España, la inversión se ha convertido en una herramienta clave para garantizar el futuro económico.

Sin embargo, la popularización de los fondos y el creciente apetito por la bolsa esconden una realidad menos amable: muchos pequeños inversores tropiezan una y otra vez con los mismos errores. Así lo advierte el experto en finanzas Borja Durán, autor del libro El arte de invertir, donde recopila un decálogo de fallos a evitar para lograr una buena salud financiera.

Los 4 errores más comunes al invertir

Durán insiste en que la disciplina es esencial y que, a menudo, el problema no está en los mercados, sino en el propio comportamiento del inversor. Entre los fallos más repetidos, podemos destacar cuatro:

No definir una política de inversión. "Su ausencia es comparable a realizar un viaje sin destino o sin un mapa que nos guíe", explica. Sin una estrategia clara, los movimientos se guían por impulsos y emociones, no por objetivos reales. No diversificar las carteras. Invertir en pocos activos aumenta riesgos innecesarios. "El mercado no remunera carteras concentradas en pocos valores y con alta volatilidad", recuerda Durán. Creerse demasiado listo. El exceso de confianza suele jugar malas pasadas. "El mercado es un juego de suma cero. No basta con ser listo; hay que estar mejor informado y actuar rápido". En este sentido, Durán cita a Keynes: "Los mercados pueden ser irracionales mucho más tiempo que el inversor solvente". Preocuparse en exceso. Vigilar la cartera cada semana solo genera ansiedad. "Las oscilaciones a corto plazo son normales; debes aprender a vivir con ellas para tener éxito en tus inversiones".

La importancia de dejarse asesorar

Borja Durán también insiste en que la inversión es una carrera de fondo, la cual siempre es preferible correr acompañado para que nos puedan allanar el camino lo máximo posible.

La salud y el dinero son factores que nos preocupan mucho en nuestra vida Borja Durán

El experto añade un error extra: la resistencia a pedir ayuda. "La salud y el dinero son factores que nos preocupan mucho en nuestra vida. No dudamos en ir al médico ante cualquier malestar, pero nos cuesta un gran esfuerzo buscar asesoramiento para cuidar la integridad de nuestro patrimonio".

Según datos de la CNMV, los servicios de inversión y asesoramiento financiero representan ya una parte fundamental del sector bancario, y asociaciones como EFPA España o ASEAFI subrayan que contar con un planificador puede marcar la diferencia entre mantener o perder el rumbo en entornos volátiles.

Un contexto de récords y riesgos

La advertencia llega en un momento clave. Solo en agosto, los fondos de inversión captaron más de 1.750 millones de euros, el mejor dato para ese mes en dos décadas. Y, según Inverco, el peso de estos productos en los balances familiares sigue creciendo año tras año. Paralelamente, la inversión inmobiliaria también vive un auge, con un 87 % más de capital en el último lustro, sobre todo en el sector del alquiler y la vivienda sénior.

Este dinamismo, sin embargo, no garantiza éxito automático. "No hay nada que podamos hacer para evitar las fluctuaciones", recuerda Durán. Lo que sí puede hacer el inversor es estructurar su estrategia, diversificar, ser paciente y dejarse acompañar por profesionales.

Una brújula para el inversor de a pie. La enseñanza de Durán es clara: no basta con lanzarse al mercado. La inversión exige planificación, prudencia y serenidad. Para el ciudadano medio, acostumbrado a titulares sobre récords bursátiles o caídas de vértigo, el verdadero reto está en no dejarse arrastrar por las emociones.

En definitiva, invertir bien no consiste en adivinar el próximo movimiento de la bolsa, sino en evitar los errores más comunes y mantener el rumbo. Y ahí, como señala Durán, la diferencia entre el éxito y el fracaso está muchas veces en algo tan simple —y tan difícil— como la disciplina.