Niño Becerra se pronuncia sobre la decisión de Ryanair: 'Tiene opciones...'

La polémica respuesta de Ryanair al incremento del 6,5% de las tasas de Aena, cerrando su base en Santiago y dejando de operar en Vigo, Tenerife norte, Valladolid y Jerez, además de recortando otros muchos trayectos, ha generado un terremoto con el gestor aeroportuario, ya que supondrá un recorte del 41% en los aeropuertos regionales, que cuentan con 600.000 plazas, y un 10% en las Islas Canarias, con otras 400.000.

El economista Santiago Niño Becerra ha explicado lo que puede suponer económicamente esta guerra abierta ente Aena y la compañía de vuelos irlandesa: "De momento, nadie tiene la potencia que tiene Ryanair, que además tiene opciones".

El consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, ha asegurado en una entrevista a Europa Press a finales de agosto que la compañía ha tomado esta decisión ante la "indiferencia" del Gobierno español, que está permitiendo que la infraestructura regional "se deteriore y esté infrautilizada". "Vamos a invertir donde podamos obtener un retorno", ha asegurado.

"Impacto de Ryanair en la economía española"

Ryanair, además de quitar su base en Santiago de Compostela, ha decidido cerrar sus operaciones en Tenerife norte y Vigo, y también mantiene clausurados los aeropuertos de Jerez (Cádiz) y Valladolid. De ello ha hablado Niño Becerra en el programa radiofónico La Ventana, de la SER.

"Ryanair tiene una cuota de mercado en España del 27%, un 40% en Barcelona. Desde una perspectiva económica, Aena debería haber calibrado el impacto de Ryanair en la economía española", ha explicado.

Valor económico de los vuelos 'low-cost'

La compañía irlandesa, líder en pasajeros en España, funciona con vuelos 'low-cost', lo que deriva en la llegada de un gran número de turistas al país durante todo el año. "Gran parte del 13% del PIB que genera el turismo viene por esta y otras empresas de bajo coste", ha explicado Niño Becerra.

"A una hora determinada, de un punto a otro solo suele haber una opción de vuelo. Con lo cual los precios no se verán fijados por el número de vuelos que haya, sino por la demanda", termina Niño Becerra.