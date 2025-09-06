Trabajo
Oposiciones a la Unión Europea con sueldo de 6.000 euros: cómo presentarse a las pruebas de acceso
La UE publica ofertas de trabajo temporales y permanentes para infinitas categorías, estos son los requisitos y perfiles que buscan
Lola Gutiérrez
Las oposiciones son una de las alternativas más buscadas para lograr un trabajo estable y con un sueldo elevado. En la Unión Europea van apareciendo oportunidades laborales que permite un salario de entrada, de entre 3.000 y 4.000 euros mensuales. Aunque como en la mayoría, el proceso para aprobarlas es largo. No requieren memoria, pero sí competencias y capacidades, ya que los exámenes incluyen razonamiento verbal, numérico y abstracto, dinámicas de grupo, entrevistas personales...
¿Qué categorías existen?
La selección de funcionarios de la UE se lleva a cabo a través de las oposiciones generales convocadas por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO). Y los perfiles los separan en tres categorías, según explica el Ministerio de Exteriores.
- La generalista se refiere a administradores públicos, abogados, economistas o asistentes de secretaría, que se engloban como Administradores AD 5 para "contratar a titulados universitarios sin experiencia o con poca experiencia profesional".
- La especialista a perfiles con formación y experiencia en determinadas áreas, como por ejemplo, administradores AD5 en relaciones eteriores, AD7 en auditoría o AST3 en audiovisuales.
- Lingüistas para ser intérpretes de lenguas oficiales, generalmente también en categoría
Requisitos
- Ser ciudadano de la UE.
- Contar con la titulación mínima exigida en la convocatoria. Para las categorías AD 5 – AD 16 se pide formación universitaria, para las AST 3 – AST 11 grado superior y para las AST 1 – AST 7 y AST/SC 1 – AST/SC 6 solamente el bachillerato.
- Tener un amplio conocimiento de idiomas (inglés o francés, habitualmente).
- En algunas oposiciones, se exige experiencia profesional.
¿Cuántos idiomas debes saber?
- Nivel C1 de uno de los 24 idiomas oficiales de la UE.
- Nivel B2 de otro de esos idiomas oficiales, normalmente inglés o francés
- Un tercer idioma para los lingüistas.
Fases de las oposiciones
- Inicial: test de opciones múltiples por ordenador (computer-based tests): pruebas psicotécnicad para analizar el razonamiento verbal, numérico y abstracto. Fase intermedia
- Intermedia: varía según el perfil, pero suele ser un 'e-tray exercise' o un 'talent screener'.
- Final: pruebas como estudio de casos, presentaciones, ejercicios grupales o entrevistas.
Últimas ofertas publicadas
En el último boletín de Asuntos Exteriores, aparecen las últimas ofertas de trabajo de la UE.
- Senior Specialist / Head of Team ICT – (AD7) – Hasta el 02/09/2025
- Administrative Support Agent – (AST1-6) – 02/09/2025
- Programme Manager – (FGIV) – 02/09/2025
- Head of Data Governance & Analytics – (AD8) – 04/09/2025
- IT Expert (Business Analyst) – (FGIV) – 05/09/2025
- IT Expert (Cloud Engineer) – (FGIV) – 05/09/2025
- Data Protection IT Specialist – (FGIV) – 05/09/2025
- IT Product Officer – (AD5-7) – 05/09/2025
- Administrative Agent – (FGII) – 05/09/2025
- Economic and Policy Analyst – (AD5-7) – 05/09/2025
- ICT Security Expert – (FGIV) – 05/09/2025
- Policy Assistant (Digital Partnerships) – (FGIII) – 05/09/2025
- Case Handler Officer – (AD5-7) – 08/09/2025
- Information & Communication Agent (Front desk) – (AST1-2) – 08/09/2025
- Policy & Legal Officer – (FGIV) – 08/09/2025
- Policy Analyst – (AD5-7) – 08/09/2025
- Secretary to Head of Unit – (AST1-2) – 08/09/2025
- Case Handler Officer – (AD5-7) – 08/09/2025
- Team Leader – (AD5-7) – 09/09/2025
- Policy Analyst – (FGIV) – 09/09/2025
- Administrative Support Assistant – (FGII) – 10/09/2025
- Financial Stability Experts – (FGI) – 11/09/2025
- Administrative Agent – (FGII) – 15/09/2025
- Finance & Contracts Assistant – (FGIII) – 15/09/2025
- GMP Scientific Officer – (FGIV) – 15/09/2025
- IT Security Officer – (AD5-7) – 15/09/2025
- Judicial Cooperation Officer – (FGIII) – 15/09/2025
- Coordinating Officer – (AD5) – 15/09/2025
- Policy Officer – (FGIV) – 16/09/2025
- Head of Section (AMR & Healthcare) – (AD8) – 16/09/2025
- HR Specialist – (FGIV) – 16/09/2025
- Facility Management Officer – (FGIV) – 23/09/2025
- ICT Officer (Project Manager) – (FGIV) – 23/09/2025
- Project Manager – (AD9-11) – 26/09/2025
- Content Development Manager – (AD6) – 26/09/2025
- HR Officer – (FGIV) – 30/09/2025
- Assessments Team Leader – (AD9) – 30/09/2025
- Policy Officer – (FGIV) – 01/10/2025
