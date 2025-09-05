Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aerolíneas

Novedad en Ryanair: a partir de noviembre, no te olvides de llevar el móvil cargado

En la actualidad, cerca del 80% de los pasajeros ya usan la app y solo una minoría aun lleva su tarjeta de embarque físicamente

Las claves de la guerra abierta entre Aena y Ryanair

Novedad en Ryanair: a partir de noviembre, no te olvides de llevar el móvil cargado

Novedad en Ryanair: a partir de noviembre, no te olvides de llevar el móvil cargado / Daniel Karmann/dpa - Archivo

Pedro Sanjuán

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ryanair ha anunciado que será la primera compañía de vuelo en eliminar por completo el uso del papel en sus procesos de embarque a partir del 3 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la temporada de invierno.

Por tanto, será el fin de las tarjetas de embarque impresas y todas ellas deberán ser enseñadas a los trabajadores desde la app oficial de la compañía o directamente con la tarjeta de forma virtual.

Esta medida no se aplicará todavía en algunos destinos como Marruecos o Albania, donde las autoridades exigen mostrar antes del embarque la versión impresa, pero en el resto de trayectos, incluidos todas los operados desde los diferentes aeropuertos españoles, el embarque será a partir de ahora 100% digital.

Ahorro de papel... y tiempo

Ryanair ha implementado esta medida para reducir el impacto medioambiental ya que, según datos de la compañía, la eliminación total del papel permitirá ahorrar más de 300 toneladas de residuos anuales y reducirá significativamente el uso de impresoras y tinta en los aeropuertos europeos.

Además, afirman que también contribuirá a la agilización de la entrada de los tripulantes al avión en las colas del embarque y, por lo tanto, disminuirá considerablemente las obstrucciones en los pasillos de los aeropuertos.

Casi el 80% de los pasajeros ya no usan papel

La única condición será haber realizado el check-in online con antelación. Si el viajero pierde el móvil o se queda sin batería, podrá identificarse gratuitamente en el aeropuerto y embarcar sin coste adicional.

Pese a que este cambio llegará a comienzos del mes de noviembre de 2025, la realidad es que cerca del 80% de los pasajeros ya usan la app, y solo una minoría aún lleva su tarjeta de embarque físicamente. Para quienes no dispongan de 'smartphone', ya sea por no tener batería o en caso de pérdida o de robo, la compañía irlandesa permitirá que otra persona haga el check-in online y descargue la tarjeta por ellos.

Noticias relacionadas y más

El pasajero solo tendrá que presentarse al aeropuerto con antelación y el personal resolverá el acceso sin costes añadidos, siempre que el check-in ya esté realizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los inquilinos tienen derecho a permanecer hasta 7 años en la vivienda aunque el casero no renueve
  2. La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
  3. Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
  4. ¿Hay clase el viernes 12 de septiembre en Catalunya tras La Diada? Esto dice el calendario escolar
  5. Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
  6. José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
  7. Hacienda inicia el pago de las devoluciones del IRPF a pensionistas mutualistas: fechas, plazos y cómo reclamar
  8. La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes

Manolo García publica 'No estás solo, tienes tu voz', primer adelanto de su nuevo álbum

Manolo García publica 'No estás solo, tienes tu voz', primer adelanto de su nuevo álbum

El precio del euríbor hoy, 5 de septiembre: la semana acaba dando un poco de aire a los hipotecados

El precio del euríbor hoy, 5 de septiembre: la semana acaba dando un poco de aire a los hipotecados

Novedad en Ryanair: a partir de noviembre, no te olvides de llevar el móvil cargado

Novedad en Ryanair: a partir de noviembre, no te olvides de llevar el móvil cargado

Porsche ofrecerá carga inalámbrica para sus coches eléctricos

Porsche ofrecerá carga inalámbrica para sus coches eléctricos

Julia Roberts, el debate necesario

Julia Roberts, el debate necesario

La tasa de desempleo de EEUU subió en agosto al 4,3% y alienta la bajada de tipos

La tasa de desempleo de EEUU subió en agosto al 4,3% y alienta la bajada de tipos

TrackFlex Floodlight, la cámara con grandes mejoras en visión y seguridad

TrackFlex Floodlight, la cámara con grandes mejoras en visión y seguridad

Carlos Torres asume que retirará la opa de BBVA al Banco Sabadell si no obtiene más del 50%

Carlos Torres asume que retirará la opa de BBVA al Banco Sabadell si no obtiene más del 50%