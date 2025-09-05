O control o nada

"El único escenario que contemplamos es obtener más del 50%". No una, sino varias ocasiones tuvo que repetir Carlos Torres, presidente del BBVA, durante la rueda de prensa de este viernes que no contempla ninguna otra opción que no sea esta. Si no se llega al 50%: "no pasa nada. Seguiremos en solitario" ¿Significa que BBVA considerará que la OPA ha fracasado y la retirará? Sin responder directamente que lo hará, ha dejado claro: "La OPA no irá hacia adelante".

Año y medio después finalmente serán los accionistas del Sabadell, repartidos entre particulares y los grandes fondos institucionales, quienes tendrán que tomar la decisión a partir del lunes: aceptan o no la oferta de compra del BBVA. Por delante, tendrán un mes. El 14 de octubre se publicarán los resultados de la oferta. El BBVA ha expuesto este viernes sus argumentos finales para que digan Sí con la entrega del folleto (una presentación de 23 páginas) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sin embargo, fue el consejero delegado del banco vasco, Onur Genç, quien los resumió en uno al hacerse la siguiente pregunta: "¿Dónde estaría hoy la acción del Sabadell sin nuestra oferta?" Desde aquel 29 de abril de 2024, inicio de las hostilidades, el banco catalán ha subido en Bolsa un 88% frente al 46,8% de revalorización de la acción del banco vasco.

El BBVA ha seguido con la OPA a pesar de la oposición de múltiples agentes sociales y administraciones públicas, incluyendo el Gobierno de España, que ha ido levantando obstáculos para que la operación se realizara. El último: impedir la fusión de las dos entidades durante tres años, ampliables en otros dos, para evitar reestructuraciones del negocio. Retirar la OPA hubiera significado una derrota -la segunda frente al Sabadell tras la interrumpida de finales de 2020- que no podía permitirse el presidente del BBVA tanto por imagen como por su propio futuro.

Ni siquiera la decisión del banco presidido por Josep Oliu de vender a última hora su filial británica al Santander y repartir los ingresos de la venta en dividendos extraordinarios a los accionistas amilanó al BBVA, que ha mantenido -sin cambios- el pago de 1 acción suya más 0,7 euros en efectivo por 5,5483 acciones de Sabadell. La revalorización en Bolsa de ambos bancos ha situado la operación en 17.400 millones frente a los 12.200 de finales de abril de 2024. Las cifras presentadas ayer por el BBVA sobre los beneficios de la operación para el accionista del Sabadell en la entidad conjunta, las sinergias que empezarán a cumplirse en su totalidad a partir de 2029, rentabilidades futuras y la teoría de que juntos es mejor competir en el mundo actual que separados, lo aguantan todo.

Torres sabe que solo con más del 50%, aún sin fusionarse, del Sabadell permitirá cambiar y controlar su consejo de Administración, empezando por la previsible destitución de su presidente, Oliu, y su consejero delegado, César González-Bueno. Sin el control de esta mayoría quedaría atado de pies y manos. Ni siquiera el modesto plan de negocios presentado ayer ante la CNMV podría realizarse.

El BBVA sería un accionista sin poder ejecutivo y con cero ganas de iniciar una nueva batalla. Aunque desde la Asociación de Accionistas Minoritarios del Sabadell no se acaban de creer que esto pueda ocurrir y consideran que si el BBVA no alcanza la mitad del capital podrán plantear una nueva OPA en efectivo, además de poder buscar otras alternativas, en el BBVA empiezan a prepararse para la derrota el próximo mes. Tendrán la justificación y su proyecto seguirá, como repitió Torres "en solitario".