El Gobierno destina más de 2.500 millones de euros a las becas en el curso 2025-2026: cuantía, requisitos y fechas

El arranque del curso escolar siempre trae consigo un calendario marcado en rojo: el de las becas MEC. Este año, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado un presupuesto récord de 2.544 millones de euros para el periodo 2025-2026, con novedades relevantes para estudiantes de universidad, Formación Profesional, bachillerato y enseñanzas artísticas. La medida, aseguran desde Moncloa, busca "reforzar la igualdad de oportunidades y que ningún alumno quede atrás por motivos económicos".

El cambio más destacado es la subida de la cuantía fija de residencia hasta los 2.700 euros, frente a los 2.500 del curso pasado. Se trata de una ayuda que impacta directamente en quienes deben desplazarse para continuar su formación, un colectivo cada vez más amplio en las universidades públicas y privadas.

Además de la ayuda por residencia, el esquema se mantiene con la beca básica de 300 euros (350 en ciclos formativos básicos), la cuantía ligada a la renta de 1.700 euros, las pequeñas bolsas por excelencia académica (entre 50 y 125 euros según nota media) y la beca de matrícula, que cubre el precio oficial de los créditos matriculados por primera vez en la universidad.

Las resoluciones se conocerán en dos fases: la primera notificación, que confirma el cumplimiento de requisitos económicos, ya llegó a los solicitantes durante el mes de agosto; los pagos, como en años anteriores, se realizarán en dos tramos. La parte fija y la beca de matrícula se abonarán en otoño, mientras que la parte variable se prevé antes de finalizar diciembre.

Los requisitos académicos y los tres umbrales de renta

Uno de los puntos clave para acceder a las ayudas está en los requisitos. En lo académico, se exige no repetir curso y superar un porcentaje mínimo de créditos o asignaturas, que varía según la rama: 65 % en Ingenierías y Arquitectura, 80 % en Ciencias de la Salud y 90 % en Humanidades y Ciencias Sociales. En FP y enseñanzas no universitarias, basta con aprobar la mitad de las materias y mantener una asistencia regular.

En lo económico, para que hayan accedido a darte una beca, la renta familiar de 2024 no debe superar ciertos límites. El sistema distingue tres umbrales que marcan la intensidad de la ayuda:

Umbral 1: permite acceder a todos los componentes de la beca.

permite acceder a todos los componentes de la beca. Umbral 2: restringe parte de las cuantías fijas.

restringe parte de las cuantías fijas. Umbral 3: limita de forma considerable el acceso, quedando solo ayudas parciales.

Estas condiciones buscan concentrar los recursos en las familias con mayores necesidades, aunque cada curso reabren el debate sobre hasta dónde llega la progresividad del sistema.

¿Cuándo ingresan las becas?

Las becas MEC se ingresan en dos fases. La primera es en la que se abonarán las cuantías fijas de la convocatoria y, luego, la segunda es en la que se pagaría la cuantía variable. Según la academia Formación Ninja, la resolución de la parte fija suele notificarse de diciembre a marzo, y las variables entre marzo y abril. Una vez notificadas, tardan 45 días como máximo en hacer el ingreso bancario.

La beca como inversión de futuro

Con más de 950.000 beneficiarios previstos, las becas MEC son ya uno de los programas de gasto social más relevantes del Gobierno. No solo alivian la economía doméstica, también refuerzan el tejido educativo.

La decisión de aumentar las cuantías coincide con un contexto en el que el precio medio del alquiler y residencias para estudiantes se ha disparado en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. De ahí que la subida de la ayuda de residencia sea percibida por muchos como un balón de oxígeno.

El Ejecutivo insiste en que estas becas son "una inversión en capital humano" y no un gasto corriente. Lo cierto es que, con el curso ya en marcha y el plazo de solicitudes a punto de abrirse, el recordatorio es claro: conviene preparar la documentación cuanto antes. Porque en 2025, más que nunca, una beca puede marcar la diferencia entre seguir estudiando… o quedarse por el camino.