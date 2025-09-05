La patronal empresarial catalana considera "una tomadura de pelo" la oferta del BBVA en la OPA

La autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hoy de la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre Banco Sabadell, con la posterior presentación de la oferta por parte de la entidad vizcaína presidida por Carlos Torres, ha provocado un auténtico terremoto en el empresariado catalán. Tres colectivos potencialmente afectados, por unas razones o por otras, por el proceso de la OPA, Foment del Treball, la patronal de los empresarios catalanes, Pimec, la patronal de las pymes, y la Asociación de Accionistas Minoritarios de Sabadell, han mostrado al unísono su descontento con la situación.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha tildado de "auténtica tomadura de pelo para los accionistas del Banco Sabadell, auténtico despropósito, auténtica sinrazón" la operación. En declaraciones este viernes tras participar en un coloquio con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, recogidas por Europa Press, Llibre ha asegurado que esta operación supone "querer comprar duros a cuatro pesetas". "Entendemos que hoy el precio del mercado del Banco Sabadell está entre un 35% o un 40% más del valor que hoy marca el mercado de valores", ha subrayado el presidente de la patronal catalana.

Además, ha aseverado que se reafirma en el planteamiento que hizo antes de verano, cuando el Gobierno aprobó condiciones para la OPA en las que limitaba la fusión: "Consideramos que la OPA está totalmente amortizada, empieza a ser una gran tomadura de pelo", ha insistido.

El president ha sostenido que hace estas manifestaciones ya que la mayoría de los miembros de Foment son accionistas del Banco Sabadell, y ha criticado que con estas condiciones se les haga "comulgar con ruedas de molino".

Pimec apela a la "conciencia" de los accionistas

Otras de las involucradas en el proceso es Pimec, la patronal de las pymes catalanas. Su presidente, Antoni Cañete, ha apelado a la "conciencia" de los accionistas del Banco Sabadell, que deberán decidir si acuden a la OPA del BBVA a la entidad bancaria catalana después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya autorizado la operación.

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a los medios en el mismo contexto que Sánchez Llibre. Dirigiéndose a los accionistas, Cañete ha afirmado: "Puedes tener una mejora, si fuera el caso, en el precio de la acción, pero puede ser que el día que vayas a buscar un crédito te encuentres con una dificultad", ha dicho, tras asegurar que respetarán su decisión.

El presidente de la patronal catalana ha recordado su oposición a la OPA por los problemas de competencia que supone y las eventuales dificultades de financiación para las pymes.

Los minoristas se quejan de una "tomadura de pelo"

Por otro lado, La Asociación de Accionistas Minoritarios del Banco Sabadell no ha dudado este viernes en reaccionar a la oferta de BBVA, calificándola de "ofensiva", y ha acusado a la entidad dirigida por Carlos Torres de querer hacerse con el control del banco catalán a "precio de rebajas".

A través de un comunicado, la asociación ha argumentado que el BBVA en su folleto "no se ha dignado ni a actualizar su oferta" al haber dejado el precio original en el canje de una acción de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Sabadell.

"Esto supone pagar alrededor de un 10% menos del valor de mercado de las acciones en Bolsa", han argumentado los minoristas para seguidamente acusar al BBVA de llevar a cabo "un intento evidente de comprar barato".