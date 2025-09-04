Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FERROVIARIO

Paros y retrasos en los trenes con origen y destino Madrid por una caída en las comunicaciones

Desde Adif informan que se está recuperando gradualmente la circulación

Estación de Chamartín

Estación de Chamartín

Marina Armas

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los trenes de alta velocidad con salida y llegada a Madrid están registrando retrasos y paros por una caída de los servidores informáticos de Adif, según ha confirmado la entidad pública, quien también informa que se está recuperando gradualmente la circulación.

Diversos usuarios estaban denunciando a través de redes sociales estos retrasos en las salidas y llegadas en los trenes de alta velocidad a nivel nacional, con paros a mitad de recorrido incluidos.

En la estación madrileña de Chamartín, los viajeros esperan tanto dentro de los trenes como en la propia estación, a la espera de la salida de su tren.

Algunos servicios como Ouigo están informando a sus pasajeros, que las detenciones de los trenes se deben por una incidencia en la infraestructura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
  2. La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
  3. Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
  4. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  5. José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
  6. Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
  7. Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona
  8. Propietario de ocho pisos con solo 30 años: 'Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia y dejarles en vida la importancia del trabajo

Apple lanzará su propio buscador web con IA para competir con ChatGPT

Apple lanzará su propio buscador web con IA para competir con ChatGPT

Save the Children pide "medidas contundentes" contra el abandono escolar: 260.000 adolescentes podrían abandonar la ESO

Save the Children pide "medidas contundentes" contra el abandono escolar: 260.000 adolescentes podrían abandonar la ESO

12 dotaciones de Bombers para apagar tres baterías de litio cerca del campus universitario de Terrassa

12 dotaciones de Bombers para apagar tres baterías de litio cerca del campus universitario de Terrassa

El momento en el que pillan a Putin y a Xi Jinping hablando sobre la inmortalidad

El momento en el que pillan a Putin y a Xi Jinping hablando sobre la inmortalidad

Dacia Duster y Bigster estrenan la mecánica ‘3 en 1’

Dacia Duster y Bigster estrenan la mecánica ‘3 en 1’

Igualdad y Paco León, en campaña para "deconstruir" la masculinidad: "Tener huevos es que si te vuelven a mandar una foto de esa tía, lo denuncias"

Igualdad y Paco León, en campaña para "deconstruir" la masculinidad: "Tener huevos es que si te vuelven a mandar una foto de esa tía, lo denuncias"

El alumnado que usa internet para hacer los deberes en casa va un curso por delante en matemáticas y comprensión lectora

El alumnado que usa internet para hacer los deberes en casa va un curso por delante en matemáticas y comprensión lectora

Apertura del año judicial, en directo: última hora sobre la asistencia del fiscal general, Feijóo y Pedro Sánchez

Apertura del año judicial, en directo: última hora sobre la asistencia del fiscal general, Feijóo y Pedro Sánchez