La Seguridad Social lo confirma: puedes cotizar hasta 48 meses sin trabajar para mejorar tu pensión

Miles de trabajadores en España se preguntan si la Seguridad Social les permitirá cotizar sin trabajar. La respuesta, por increíble que parezca, es sí: el sistema reconoce hasta 48 meses de cotización ficticia para quienes tienen lagunas en su vida laboral, una medida clave que puede salvar tu pensión.

En un mercado laboral marcado por la precariedad, las interrupciones en la vida laboral son más frecuentes de lo que parece. Despidos, contratos temporales, bajas prolongadas o incluso periodos dedicados al cuidado familiar pueden dejar lagunas de cotización que reducen la pensión futura. Para paliar este efecto, la Seguridad Social aplica un mecanismo de integración que, aunque poco conocido, resulta fundamental para miles de trabajadores.

Pero, ¿qué es esto de lagunas de cotización? Pues bien, las lagunas de cotización son los meses en los que un trabajador no ha aportado al sistema de la Seguridad Social. Como la pensión de jubilación se calcula a partir de las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses), esos huecos podrían reducir de forma considerable la cuantía final.

Para evitar esto, la Seguridad Social 'rellena' estos meses con bases ficticias: los primeros 48 meses con la base mínima de cotización vigente (en 2025, de 1.323 euros/mes, según la Tesorería General de la Seguridad Social), y a partir del mes 49, al 50% de dicha base.

¿Quién puede cotizar sin trabajar?

Este mecanismo no supone sumar años reales cotizados, sino mejorar la base reguladora con la que se calcula la pensión. Es especialmente beneficioso para:

Trabajadores que han encadenado contratos temporales.

Personas que han sufrido desempleo prolongado.

Mujeres y hombres con periodos de dedicación al cuidado familiar.

Autónomos que cesaron su actividad y reanudaron más tarde su alta.

De hecho, a partir de 2026, el Gobierno ampliará este beneficio para mujeres y padres con interrupciones por cuidado de hijos: ellas podrán integrar 60 meses al 100% y 24 meses al 80%, antes de aplicar el 50%. Los autónomos también disponen de un mecanismo especial tras el cese de actividad, con bases próximas a los 960 euros.

Pensiones más dignas

La integración de lagunas responde a una necesidad social: garantizar pensiones más dignas en un mercado de trabajo caracterizado por contratos breves y carreras laborales irregulares. Según el INE, con los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2024 situaron el número de trabajadores con contrato temporal en 2,83 millones, marcando un significativo descenso por primera vez en 30 años.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerda que el acceso a la pensión sigue requiriendo un mínimo de 15 años cotizados (dos dentro de los últimos 15). Las lagunas integradas ayudan a elevar la cuantía, pero no sustituyen los requisitos legales de cotización.

Cualquier trabajador puede consultar su vida laboral en la sede electrónica de la Seguridad Social. Allí aparecen reflejados los meses cotizados y los periodos en blanco. Con esta información, es posible calcular el impacto real en la futura pensión y valorar medidas como suscribir un convenio especial para seguir cotizando de forma voluntaria.

España, a la cabeza en desempleo juvenil

La política de cubrir lagunas tiene un trasfondo económico y social. Y es que España tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de Europa, ya que, según el INE, con datos de Eurostat, la tasa de paro en España en 2024 de los hombres menores de 25 años (26,0) ha sido la más alta de todos los países de la UE-27 (15,1). Es decir, que, a juicio de algunos analistas, el país necesita mecanismos que no penalicen a quienes, pese a haber trabajado durante años, tuvieron que enfrentarse a la inestabilidad laboral.

En definitiva, las lagunas de cotización son un factor decisivo en la pensión futura. Conocer cómo actúa la Seguridad Social puede marcar la diferencia entre una jubilación ajustada y una más digna. Y la clave está en entender que, aunque no todos los periodos sin trabajar cuentan, sí se pueden integrar hasta 48 meses para proteger tu pensión.