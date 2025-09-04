Michael O’Leary, de taxis privados a chantajes públicos: el año más polémico del CEO de Ryanair

El 2025 pasará a la historia de Ryanair como uno de sus años más convulsos. En el centro de la tormenta, Michael O’Leary, CEO de la compañía, ha protagonizado un rosario de excentricidades, enfrentamientos políticos y decisiones empresariales que hoy sacuden al mercado aéreo español.

La última jugada llegó esta semana: la aerolínea irlandesa abandona su base en Santiago de Compostela y cancela por completo operaciones en Vigo y Tenerife Norte, además de suspender rutas en Valladolid y Jerez. En total, se perderán dos millones de plazas en España en 2026. Todo ello, según Ryanair, por el incremento de las tasas aeroportuarias. Sin embargo, AENA replica que la subida será de apenas 0,68 euros por pasajero y acusa a la compañía de practicar un “chantaje sistemático” en varios países europeos.

"Idiota" o "comunista": los insultos del SEO de Ryanair a Bustinduy

No es un episodio aislado. Durante este año, O’Leary ha acumulado titulares por sus choques con el Gobierno español: desde llamar “idiota” y “comunista” al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, hasta disfrazarlo de payaso en una campaña de billetes a 19,99 euros, en alusión a la multa de 107,7 millones impuesta por cobrar el equipaje de mano. La estrategia de confrontación se repite también con el Ministerio de Transportes, al que acusa de “monopolio” por no rebajar tasas en aeropuertos regionales.

El año negro de Ryanair en España: dos millones de plazas menos y un CEO desatado / Ryanair

Huelgas por los abusos de Ryanair

Mientras tanto, los consumidores denuncian prácticas abusivas en el check-in online, la presión a los pasajeros con el cobro del equipaje y nuevas tácticas de vigilancia en las puertas de embarque. FACUA ha llevado a la aerolínea ante Consumo por una ventana emergente que fuerza al pago de maletas de mano.

El caos se amplifica con la huelga de Azul Handling, el personal de tierra de Ryanair en aeropuertos clave como Madrid, Barcelona o Valencia, convocada para todo el segundo semestre de 2025. Aunque la aerolínea asegura que no habrá interrupciones, los sindicatos advierten de precarización y sobrecarga laboral.

O'Leary no pierde el tiempo: crea una empresa de taxis para evitar el tráfico

Todo ello se produce mientras O’Leary sigue cultivando su imagen de empresario excéntrico. Este verano ha vuelto a recordarse su “empresa de taxis” en Dublín, creada para poder circular por el carril bus y evitar atascos, cuya flota se reducía a un único Mercedes-Benz que él mismo utilizaba con su mujer.

Ryanair gana a costa de sacarle 'extras' a sus clientes

En el plano económico, Ryanair cerró 2024 con ingresos de 13.400 millones de euros, de los cuales más de un tercio provinieron de recargos y extras ajenos al transporte de pasajeros. Una política de negocio que, aunque rentable, ha multiplicado las denuncias por abusos.

La batalla con AENA y el Gobierno español marca un antes y un después. “Ni el Gobierno ni AENA pueden modificar tarifas al capricho de una aerolínea”, subrayó Maurici Lucena, presidente del gestor aeroportuario, que acusó a Ryanair de actuar con “embustes, chantaje y lloriqueo”.

A pesar del ruido, O’Leary insiste en que Ryanair seguirá siendo líder en el mercado español con más de 60 millones de pasajeros al año. La gran pregunta es si sus métodos —del insulto a la presión pública— pueden sostener a largo plazo la relación con un país que depende del turismo y la aviación como motor económico.