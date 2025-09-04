Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Supermercados

Mercadona cambia su horario: vuelta a la normalidad

La cadena de supermercados elimina el horario estival en los puntos más turísticos del país y este septiembre vuelve al habitual

Cierre de los centros comerciales de Barcelona en domingo: ya hay fecha

Mercadona cambia su horario: vuelta a la normalidad

Mercadona cambia su horario: vuelta a la normalidad / Ferran Nadeu

Valerio Seoane

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A partir de este lunes, 1 de septiembre, los horarios de Mercadona han vuelto al horario de invierno en todos sus supermercados, tras poner fin a la campaña extraordinaria de verano, en la que en algunas zonas de mayor abundancia turística, como Marbella, Ibiza o Benidorm, se amplía su servicio para dar una mayor cobertura hasta pasada la hora habitual -21.30 horas- de cierre.

A partir de este mes de septiembre, la cadena de supermercados de Juan Roig dejará de abrir hasta la diez de la noche de lunes a sábado, ni tampoco lo hará los domingos y festivos, como lo ha hecho en alguna de sus tiendas durante los meses de junio, julio y agosto, cuando ha abierto hasta las tres de la tarde.

Vuelta a la normalidad

Durante los meses de verano, Mercadona implementó horarios ampliados en más de 300 establecimientos por todo el país, ubicados en puntos de gran abundancia turística, especialmente en Baleares, Catalunya, Galicia, Andalucía y Canarias.

Una vez llegado septiembre y, por tanto, la vuelta a la rutina para millones de personas en este país, la cadena vuelve a su servicio habitual de lunes a sábado, con horario de 9:00 hasta 21:30 horas. Además, se elimina también la apertura de domingos y festivos, implementada durante el verano en algunos puntos determinados.

Noticias relacionadas y más

A pesar de este cambio de horarios tras la modificación estival, es posible que existan excepciones en algunas tiendas, por lo que lo ideal es consultar el buscador de supermercados de Mercadona para un resultado concreto sobre tu supermercado más próximo y sus horarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
  2. La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
  3. Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
  4. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  5. José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
  6. Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
  7. Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona
  8. Propietario de ocho pisos con solo 30 años: 'Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia y dejarles en vida la importancia del trabajo

El grupo Armani, la firma de lujo con 2.300 millones de facturación que apostó por España hace más de dos décadas

El grupo Armani, la firma de lujo con 2.300 millones de facturación que apostó por España hace más de dos décadas

Captan un impresionante "volnado" durante la erupción del volcán Kīlauea en Hawái

Captan un impresionante "volnado" durante la erupción del volcán Kīlauea en Hawái

El Israel, desde Girona al universo ciclista

El Israel, desde Girona al universo ciclista

El ultra de Mataró que incitó los disturbios de Torre Pacheco trabajó para la Conselleria de Justícia

El ultra de Mataró que incitó los disturbios de Torre Pacheco trabajó para la Conselleria de Justícia

Mercadona cambia su horario: vuelta a la normalidad

Mercadona cambia su horario: vuelta a la normalidad

Crítica de 'Romería', de Carla Simón: diarios, recuerdos y realidades

Crítica de 'Romería', de Carla Simón: diarios, recuerdos y realidades

Pochettino: "El Espanyol es mucho más catalán que el Barça"

Pochettino: "El Espanyol es mucho más catalán que el Barça"

Moto GP GP Catalunya 2025: dispositivos de movilidad, parking y programación

Moto GP GP Catalunya 2025: dispositivos de movilidad, parking y programación