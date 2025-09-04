Supermercados
Mercadona cambia su horario: vuelta a la normalidad
La cadena de supermercados elimina el horario estival en los puntos más turísticos del país y este septiembre vuelve al habitual
Cierre de los centros comerciales de Barcelona en domingo: ya hay fecha
Valerio SeoaneValerio Seoane
A partir de este lunes, 1 de septiembre, los horarios de Mercadona han vuelto al horario de invierno en todos sus supermercados, tras poner fin a la campaña extraordinaria de verano, en la que en algunas zonas de mayor abundancia turística, como Marbella, Ibiza o Benidorm, se amplía su servicio para dar una mayor cobertura hasta pasada la hora habitual -21.30 horas- de cierre.
A partir de este mes de septiembre, la cadena de supermercados de Juan Roig dejará de abrir hasta la diez de la noche de lunes a sábado, ni tampoco lo hará los domingos y festivos, como lo ha hecho en alguna de sus tiendas durante los meses de junio, julio y agosto, cuando ha abierto hasta las tres de la tarde.
Vuelta a la normalidad
Durante los meses de verano, Mercadona implementó horarios ampliados en más de 300 establecimientos por todo el país, ubicados en puntos de gran abundancia turística, especialmente en Baleares, Catalunya, Galicia, Andalucía y Canarias.
Una vez llegado septiembre y, por tanto, la vuelta a la rutina para millones de personas en este país, la cadena vuelve a su servicio habitual de lunes a sábado, con horario de 9:00 hasta 21:30 horas. Además, se elimina también la apertura de domingos y festivos, implementada durante el verano en algunos puntos determinados.
A pesar de este cambio de horarios tras la modificación estival, es posible que existan excepciones en algunas tiendas, por lo que lo ideal es consultar el buscador de supermercados de Mercadona para un resultado concreto sobre tu supermercado más próximo y sus horarios.
