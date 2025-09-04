Juanma Lorente, abogado laboralista: "Tu empresa te puede obligar a trabajar media hora más gratis"

Trabajos
Patricia Páramo
En el ámbito laboral español existe una creencia bastante extendida entre los trabajadores: cualquier tiempo adicional que se pase en el trabajo debe considerarse como hora extra. Sin embargo, esta idea no siempre es cierta. Según el abogado laboralista Juanma Lorente, una empresa puede legalmente obligarte a quedarte media hora más en tu puesto de trabajo sin pagártela, y esto no se considera una hora extra.
Muchas personas están equivocadas y creen que están realizando horas extra cuando, en realidad, no lo están haciendo. Esto sucede especialmente cuando durante la jornada laboral se realiza una pausa para el bocadillo, para comer o simplemente para descansar. Estas pausas suelen durar entre 15 minutos y media hora, y en muchas empresas este tiempo no se considera como trabajo efectivo, lo que tiene implicaciones directas en la duración real de la jornada laboral.
Tiempo efectivo de trabajo
El tiempo de trabajo efectivo es aquel durante el cual el empleado está realizando su labor o se encuentra a disposición de la empresa. Si durante tu jornada tienes una pausa que no está contemplada como tiempo efectivo de trabajo, estás legalmente obligado a recuperar ese tiempo al final del día. Es decir, si haces una pausa de 30 minutos que no se contabiliza como tiempo trabajado, tendrás que quedarte 30 minutos más, aunque ya hayas cumplido con tu horario de entrada y salida habitual.
En algunos sectores o empresas, estas pausas sí están reconocidas como parte de la jornada laboral, lo que significa que no tienes que devolver ese tiempo. Todo depende del convenio colectivo que rija tu contrato. Por eso es tan importante conocer con detalle lo que dice tu convenio. Si en él se indica que ese descanso se considera tiempo efectivo de trabajo, entonces no tendrás que prolongar tu jornada. Pero si no lo está, tendrás que recuperarlo obligatoriamente.
Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores
Aunque pueda parecer injusto tener que quedarse más tiempo sin compensación, esto está regulado por la ley y es perfectamente legal siempre que se respeten las condiciones establecidas. No se trata de un abuso ni de una artimaña empresarial, sino de una interpretación correcta del Estatuto de los Trabajadores y de los convenios colectivos vigentes. La falta de información sobre esta normativa lleva a muchos trabajadores a pensar que están siendo perjudicados cuando en realidad la empresa está actuando dentro del marco legal.
Negarse a recuperar una pausa que no se considera tiempo efectivo puede acarrear consecuencias. La empresa podría tomar medidas disciplinarias o descontar ese tiempo de tu salario. Por eso es importante tener claro qué se considera parte de la jornada y qué no. En el entorno laboral actual, conocer tus derechos y deberes es tan importante como cumplir con tus tareas diarias.
