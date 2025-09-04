ENERGÍA
Iberdrola es reconocida como la mejor 'utility' del mundo en divulgación de información sobre Sostenibilidad
La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha sido escogida por una institución estadounidense, que ha evaluado "cerca de 10.000 informes"
Donald Trump planea bloquear dos proyectos eólicos de Iberdrola en Massachusetts
Iberdrola ha sido reconocida como la mejor 'utility' del mundo en divulgación sobre sostenibilidad y la primera empresa 'a' española, según el ranking de la 'League of American Communications Professionals' (LACP). Así lo ha reconocido la institución estadounidense, que premia a la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán a causa de su labor divulgativa.
Tal y como ha divulgado la energética española en un comunicado, LACP ha evaluado cerca de 1.000 informes anuales (incluyendo formatos digitales) de compañías de "numerosos sectores" y de "más de una veintena de países de todo el mundo". En este caso Iberdrola ha logrado obtener una puntuación de 99 sobre 100 obteniendo el premio 'Platinum' a nivel mundial en la categoría 'Online / Digital Report' por su espacio digital "Informe Integrado Anual e Información sobre Sostenibilidad 2024".
Además, la compañía ha sido destacada como 'Most Improved Report' por la "mejora significativa" en la calidad, diseño y "en especial" de la accesibilidad de su informe.
Por su parte, la empresa ha subrayado que el informe premiado forma parte del espacio digital que dedica a la información de sostenibilidad, un entorno que integra "de forma estructurada y visual" todos los contenidos relacionados con la protección del medio ambiente y la biodiversidad, impacto social, gobernanza y métricas financieras y no financieras asociadas.
"Este 'Microsite', que reporta de acuerdo con los principales estándares internacionales (ESRS, ISSB, SASB, GRI, B4SI y Pacto Mundial entre otros), se ha consolidado como una herramienta clave en el compromiso por la transparencia y la difusión de la información de sostenibilidad, a todos sus Grupos de interés", apostilla el comunicado.
Además, desde Iberdrola han recalcado que la distinción 'Most Improved' subraya su "esfuerzo" para evolucionar su modelo de comunicación, apostando por una experiencia digital "más rica, interactiva y adaptada a las necesidades de los usuarios".
En ese sentido, la compañía ha incrementado el uso de infografías, visualizaciones dinámicas y contenidos multimedia que "facilitan la comprensión" de su estrategia y resultados.
